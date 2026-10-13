Αστυνομικός νεκρός από πυροβολισμό στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια καταδίωξης κλεμμένου οχήματος

Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο εισαγγελέας των Βρυξελλών Ζουλιάν Μοϊνίλ αρνήθηκε να αναφερθεί στα προφίλ των υπόπτων, αλλά επιβεβαίωσε ότι βρέθηκαν ναρκωτικά στο κλεμμένο όχημα κάτι που, όπως είπε, υποδεικνύει την εμπλοκή διακινητών ναρκωτικών.



Ένας ανακριτής έχει αναλάβει την υπόθεση κάνοντας λόγο για δολοφονία με επιβαρυντικές περιστάσεις που επισύρουν πιθανή ισόβια κάθειρξη, δήλωσε ο εισαγγελέας.



Το περιστατικό συνέβη τη νύχτα στον περιοχή Ζετ των Βρυξελλών.



Το θύμα, ο 41χρονος Νορντίν, ήταν μέλος της ομάδας δράσης της αστυνομίας που κλήθηκε στον τόπο μιας κλοπής αυτοκινήτου που σημειώθηκε χθες γύρω στις 23:00 στη Βαλλωνική Βραβάντη, νότια των Βρυξελλών.

Χάρη στην πινακίδα κυκλοφορίας, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στον περιφερειακό δρόμο των Βρυξελλών και περιπολικά το καταδίωξαν σε έναν δρόμο στο Ζετ, όπου και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε.



Στη συνέχεια, οργανώθηκε επιχείρηση παρακολούθησης για τη σύλληψη των δραστών.



Ένας από τους αστυνομικούς πυροβολήθηκε στο κεφάλι όταν πήγε μόνος του πεζός για να ερευνήσει το όχημα, εξήγησε ο Ζουλιάν Μοϊνίλ.



Οι συνάδελφοί του δεν είδαν τους πυροβολισμούς. Τον βρήκαν αναίσθητο στο έδαφος και διασώστες που στάλθηκαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. «Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι», τόνισε ο εισαγγελέας των Βρυξελλών.

Δεν είπε αν το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε βρέθηκε ανάμεσα στα όπλα που εντοπίστηκαν στο σημείο.



«Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Αννελίς Φερλίντεν στο X.