Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου 51χρονης που έκανε αιμοκάθαρση σε κλινική της Χαλκιδικής - Βρέθηκαν κακώσεις στο σώμα της

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της προέκυψε ότι έφερε κακώσεις στον θώρακα και στη σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ο χρόνος πρόκλησής τους. Επίσης, δεν προσδιορίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου και περισσότερο «φως» αναμένεται να ρίξουν οι εργαστηριακές (ιστολογικές και τοξικολογικές) εξετάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα καθώς η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στη συγκεκριμένη κλινική διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε νόμιμα και διέθετε τη σχετική άδεια για τη διενέργεια αιμοκαθάρσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για το περιστατικό η αστυνομία ενημερώθηκε χθες, περίπου στις 16:15, από το Κέντρο Αιμοκάθαρσης για την 51χρονη, η οποία παρουσίασε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ενώ η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 51χρονη έπασχε από χρόνια νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και υποβαλλόταν σε συνεδρίες αιμοκάθαρσης τρεις φορές την εβδομάδα.

Την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πολυγύρου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα