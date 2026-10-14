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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδιανόητο: Χάθηκε σορός από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

 14.10.2026 - 07:04
Αδιανόητο: Χάθηκε σορός από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Μια απίστευτη και θλιβερή υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η εφημερίδα «Φιλεύθερος», σορός διαπιστώθηκε ότι χάθηκε από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για εντοπισμό της σορού.

Σύμφωνα τον Φιλελεύθερο, πρόκειται για σορό αλλοδαπού από την Βρετανία , ο οποίος απεβίωσε στην Πάφο, πριν από περίπου ένα μήνα.

Επειδή δεν λειτουργεί το νεκροτομείο στο Νοσοκομείο της Πάφου, η σορός μεταφέρθηκε από την Αστυνομία στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Προχθές, σύμφωνα με την εφημερίδα, μετέβη από την Πάφο άτομο από γραφείο κηδειών με σκοπό να παραλάβει τη σορό για να γίνουν οι διευθετήσεις, ώστε αυτή να μεταφερθεί στην Βρετανία, όπως ήταν και η επιθυμία των συγγενών.

Ωστόσο διαπιστώθηκε ότι η σορός έλειπε και παρά τις προκαταρκτικές έρευνες που έγιναν, δεν φάνηκε να είχε μετακινηθεί επίσημα σε άλλον χώρο.

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