Σάλος στον Παναμά: Influencer πόζαρε μπροστά στα ερείπια κτηρίων μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Η επίμαχη ανάρτηση της Gracie έγινε την Κυριακή με την ίδια να ποζάρει μπροστά σε συντρίμμια με την ίδια να γράφει στη λεζάντα: «Αυτή είναι η πραγματικότητα της χώρας μου 💔 μετά τον σεισμό. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα υλικά αγαθά μπορούν να ανακτηθούν, αλλά η ζωή είναι ανεκτίμητη. Ζήστε το παρόν, να είστε ευγνώμονες για όσα έχουμε και να προσφέρουμε βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται σήμερα. Κουράγιο, Παναμά. Θα τα καταφέρουμε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GRACIE BON (@graciebon)



Οι περισσότεροι από τους επικριτές της αναρωτήθηκαν γιατί η Gracie επέλεξε να στήσει μια φωτογράφιση μπροστά από το σημείο μιας τόσο μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Σε νέο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, η influencer εξήγησε ότι επισκέφθηκε την περιοχή που είχε υποστεί τις καταστροφές για να προσφέρει προμήθειες σε οικογένειες και να προσπαθήσει να τις βοηθήσει να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Υποστήριξε, επίσης, ότι δεν δεν πόζαρε για φωτογράφιση αλλά ήθελε να μοιραστεί τις φωτογραφίες με τους followers της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους και να τους παρακινήσει να προσφέρουν κάποιου είδους βοήθεια.

«Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι εξοργίζονται περισσότερο από μια φωτογραφία παρά από το να δουν οικογένειες να χάνουν τα πάντα. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό, που κάνουμε, αλλά τα μάτια, με τα οποία αποφασίζετε να το δείτε. ❤️ 🩹 ας βοηθήσουμε την Παναμά» έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντέό της.

Πηγή: protothema.gr