VIDEO: Σοβαρές καταγγελίες από ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών - «Παίρνουν και τους νεκρούς μας ομήρους»

Όπως ανέφερε, τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία των νεκροτομείων δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των γραφείων κηδειών, καθώς, όπως εξήγησε, δεν υπάρχει πάντοτε σαφής ενημέρωση για το πότε ολοκληρώνονται οι νεκροψίες και πότε μπορούν να παραλάβουν τις σορούς, ώστε να προχωρήσουν με τις διαδικασίες για την τέλεση των κηδειών.

«Είναι καθημερινό φαινόμενο για εμάς. Είναι τόσο μπάχαλο μέσα στα νεκροτομεία. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε, ούτε εμείς ούτε κανένας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, οι καθυστερήσεις δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τις οικογένειες που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, καθώς τα γραφεία κηδειών καλούνται να εξυπηρετήσουν τους συγγενείς χωρίς να γνωρίζουν με ακρίβεια πότε θα είναι σε θέση να παραλάβουν τη σορό και να προχωρήσουν στην τελετή.

Η κ. Κεκκουρή έθεσε, παράλληλα, ζήτημα ευθυνών και αρμοδιοτήτων, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των διαδικασιών που αφορούν τις νεκροψίες, την ιατροδικαστική υπηρεσία και την παράδοση νεκρών που διαθέτουν πιστοποιητικό θανάτου.

«Δεν σεβόμαστε ό,τι πιο ιερό έχουμε, τους νεκρούς μας»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η τοποθέτησή της για τον σεβασμό προς τους νεκρούς, με την ίδια να υποστηρίζει ότι η διαχείριση των σορών απαιτεί αυστηρές διαδικασίες και σαφή έλεγχο όσων εμπλέκονται.

«Είναι μια σορός η οποία δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν γίνεται να περνά στα χέρια του οποιουδήποτε», ανέφερε, εκφράζοντας ανησυχία για ενδεχόμενη οικονομική εκμετάλλευση ή άλλες πρακτικές που, όπως υποστήριξε, δεν συνάδουν με τον σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα που, κατά τους ισχυρισμούς της, αφορούν την εκπαίδευση και την αδειοδότηση προσώπων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η ίδια υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχουν σαφή στοιχεία και αρχεία για τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και οι απαραίτητες υπογραφές και συγκαταθέσεις, όπου αυτές απαιτούνται.

Καταγγελίες για μεταφορά σορών και οικονομικές απαιτήσεις

Η ιδιοκτήτρια γραφείου κηδειών προχώρησε, επίσης, σε καταγγελίες σχετικά με τη μεταφορά νεκρών από την Πάφο στη Λευκωσία, κάνοντας αναφορά σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, όπως ισχυρίστηκε, συγγενείς καλούνται να καταβάλουν χρήματα για να παραλάβουν τις σορούς των δικών τους ανθρώπων.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ερωτήματα για τις άδειες λειτουργίας και τις διαδικασίες που ακολουθούνται από ορισμένα γραφεία, ενώ διατύπωσε ισχυρισμούς για προβλήματα στη λειτουργία και την εποπτεία του κλάδου.

Οι αναφορές της επεκτάθηκαν και στον ρόλο αρμόδιων υπηρεσιών, με την ίδια να ζητά ουσιαστικά καλύτερο έλεγχο και ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά που προκαλούν πρόσθετη ταλαιπωρία στις οικογένειες.

Η κ. Κεκκουρή υποστήριξε, τέλος, ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά συνδέονται με ευρύτερες δυσλειτουργίες, εκφράζοντας την άποψη ότι απαιτούνται παρεμβάσεις για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος και ο σεβασμός προς τους νεκρούς και τους οικείους τους.