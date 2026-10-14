Ράινστιν για ΠτΔ: «Υπό την προεδρία του, οι σχέσεις μας έχουν αναπτυχθεί με πρωτοφανείς ρυθμούς»

Αντιπροσωπεία του IAF, με επικεφαλής τον πρόεδρο του ιδρύματος, Τζος Ράϊνστιν, και μέλη της ομάδας συνεργασίας με το διεθνές ίδρυμα στη Βουλή, οι Βουλευτές του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου και Μάριος Πελεκάνος και του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης και Ανδρέας Αποστόλου, είχαν συνάντηση το πρωί της Τετάρτης με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σε δηλώσεις, μετά τη συνάντηση, ο κ. Παντελίδης, είπε εκ μέρους της πρωτοβουλίας, ότι έξι Βουλευτές, του Δημοκρατικού Συναγερμού, του ΕΛΑΜ και του Δημοκρατικού Κόμματος, δημιούργησαν μία ομάδα συνεργασίας με το διεθνές Ίδρυμα Israel Allies Foundation με σκοπό την ανάπτυξη της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, «για σύσφιξη των σχέσεων συνεργασίας και συμμαχίας ανάμεσα στην Κύπρο και το Ισραήλ, προώθηση κοινών στόχων και κοινών επιδιώξεων στην κατεύθυνση όχι μόνο της αντιμετώπισης των προκλήσεων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αλλά και για αντιμετώπιση της τουρκικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας και της τρομοκρατίας, η οποία δυστυχώς στηρίζεται και από την Τουρκία».

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συνάντηση σημειώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μια επίσημη τελετή εγκαθίδρυσης αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία, προέρχεται από βουλευτές των τριών κομμάτων που ανέφερε.

Ο πρόεδρος του IAF, Τζος Ράϊνστιν, ερωτηθείς για το τί συζήτησαν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, είπε ότι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για «τις εξαιρετικές σχέσεις» μεταξύ του Ισραήλ και της Κύπρου. «Πιστεύω ότι, υπό την προεδρία του, οι σχέσεις μας έχουν αναπτυχθεί με πρωτοφανείς ρυθμούς», είπε ο κ. Ράινστιν.

Σημείωσε ότι πολλοί επικεντρώνονται στο γεγονός «ότι έχουμε έναν κοινό αντίπαλο, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και την Τουρκία». «Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά κοινά. Οι οικονομικές μας σχέσεις, οι εργασίες που πραγματοποιούνται για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών και οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη ενισχύουν και ωφελούν τόσο την Κύπρο όσο και το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση σχετικά με την συνεργασία μέσω της κυπριακής κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε ότι το IAF, το οποίο ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, έχει δημιουργήσει 67 κοινοβουλευτικές ομάδες υποστήριξης του Ισραήλ σε κοινοβούλια σε όλο τον κόσμο, από τα νησιά Φίτζι μέχρι τη Βραζιλία, με την μεγαλύτερη ομάδα να βρίσκεται στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Σήμερα ιδρύεται η 68η κοινοβουλευτική ομάδα στο κυπριακό Κοινοβούλιο, η οποία θα ενταχθεί σε αυτό το δίκτυο των 1.700 βουλευτών και νομοθετών από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Είπε ότι αποφάσισαν στρατηγικά να εγκαινιάσουν χθες μια κοινοβουλευτική ομάδα στην Ελλάδα και σήμερα μία στην Κύπρο, «με στόχο να αναδείξουμε τη συμμαχία μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σημειώνοντας ότι η περιοχή προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, ο κ. Ράινστιν είπε ότι θέλουν να ενισχύσουν αυτή τη συνεργασία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη τέτοιων σχέσεων στην περιοχή.

Σε ερώτηση αν έχουν συγκεκριμένα σχέδια για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δεσμών, σχετικά με την Κύπρο, ο πρόεδρος του IAF είπε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες θα συζητήσουν συγκεκριμένα σχέδια για την ενίσχυση των σχέσεων στην περιοχή, την ενίσχυση της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο «και, στη συνέχεια, να επεκτείνουμε αυτή τη συνεργασία στο παγκόσμιο δίκτυό μας, ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε όλοι μαζί».

«Βλέπουμε πολλά θετικά σημάδια και υποστήριξη προς το Ισραήλ στη Λατινική Αμερική, στην Ανατολική Ευρώπη και στα νησιά του Νότιου Ειρηνικού. Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο σημαντικότερος σύμμαχός μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση», είπε. Ωστόσο, είπε καταλήγοντας, η συγκεκριμένη περιοχή έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. «Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη και την ευημερία της περιοχής μας», είπε.