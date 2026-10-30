Βαρύ πένθος: «Έφυγε» μόλις στα 54 του χρόνια ο Κρις Παναγιώτου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 14:30, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Έξω Βρύσης.

Η οικογένεια απευθύνει παράκληση όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.