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ΚΥΠΡΟΣ

Βαρύ πένθος: «Έφυγε» μόλις στα 54 του χρόνια ο Κρις Παναγιώτου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

 30.10.2026 - 07:45
Βαρύ πένθος: «Έφυγε» μόλις στα 54 του χρόνια ο Κρις Παναγιώτου - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Κρις Παναγιώτου, από την Κάτω Πάφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στις 14:30, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, ενώ η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Έξω Βρύσης.

Η οικογένεια απευθύνει παράκληση όπως, αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές για το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ.

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