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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αναστάτωση στη Λευκωσία - Τέσσερα πρόσωπα στο Νοσοκομείο μετά από σοβαρά τροχαία

 08.11.2026 - 10:08
Αναστάτωση στη Λευκωσία - Τέσσερα πρόσωπα στο Νοσοκομείο μετά από σοβαρά τροχαία

Δύο οδικές συγκρούσεις με κοινό παρονομαστή την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών πριν την οδήγηση, συνέβησαν χθες το απόγευμα, στην επαρχία Λευκωσίας. Από τις συγκρούσεις τέσσερα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο, τρία από τα οποία κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5μ.μ. χθες στη λεωφόρο Ηρώων στην Έγκωμη, αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με προπορευόμενή του μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 25χρονος. Μετά τη σύγκρουση ο οδηγός του αυτοκινήτου, συνέχισε την πορεία του εγκαταλείποντας τη σκηνή, για να εντοπιστεί λίγο αργότερα από μέλη της Αστυνομίας, σε κοντινή απόσταση.

Ο 57χρονος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης, με χαμηλότερη τελική ένδειξη 89μg% αντί 22μg%. Ως εκ τούτου συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο 25χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου αφού εξετάστηκε διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε κάποιο σοβαρό τραυματισμό και έλαβε εξιτήριο.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 7μ.μ., 37χρονος στον δρόμο Ξυλιάτου – Λαγουδερών, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, 18χρονος, ο οποίος είχε ως συνεπιβάτη δεύτερο 18χρονο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις επιβαίνοντες στα δύο οχήματα. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν κακώσεις και κατάγματα και κρατήθηκαν για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε έλεγχο αλκοόλης. Η ένδειξη για τον 18χρονο ήταν μηδενική, ενώ για τον 37χρονο η χαμηλότερη τελική ένδειξη 70μg% αντί 22μg%.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Οι δύο αυτές οδικές συγκρούσεις αποτελούν ακόμη μία υπενθύμιση των σοβαρών κινδύνων που συνεπάγεται η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, μία στις τρεις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ ή/και στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την ικανότητα οδήγησης και μπορούν να έχουν τραγικές συνέπειες, όχι μόνο για τους ίδιους τους οδηγούς, αλλά και για άλλους ανυποψίαστους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ δεν είναι απλώς μια επικίνδυνη επιλογή. Είναι μια επιλογή που μπορεί να στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Γι’ αυτό καλούμε για ακόμη μία φορά τους οδηγούς να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να μην οδηγούν αφού καταναλώσουν αλκοόλ.

Την ίδια στιγμή οι έλεγχοι της Αστυνομίας σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και την απομάκρυνση από τους δρόμους οδηγών που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας διενεργήθηκαν έλεγχοι αλκοόλης σε περισσότερους από 220 οδηγούς. Από αυτούς, 22 εντοπίστηκαν θετικοί και τέθηκαν εκτός οδικού δικτύου. Άλλοι τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ και επίσης απομακρύνθηκαν από τον δρόμο.

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