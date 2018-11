Η Cyta τιμήθηκε με το “Best Network Award” στο 10ο Συνέδριο Infocom.cy 2018

Το συνέδριο, που αποτελεί το μεγαλύτερο συνέδριο στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, φέτος επικεντρώθηκε στην ανάγκη επένδυσης σε τεχνολογίες νέας γενιάς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έμφαση στην τεχνολογία και τα οφέλη του δικτύου οπτικών ινών. Απευθύνεται σε στελέχη της αγοράς τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των μέσων επικοινωνίας, καθώς και της τεχνολογίας γενικότερα, όπως επίσης και σε υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημοσιογράφους.

Η Cyta, με διαχρονική εμπλοκή στις διοργανώσεις Infocom.cy, συμμετείχε φέτος με παρουσιάσεις στελεχών της, ενώ ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού, κ Μιχάλης Αχιλλέως, συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα “On the way to Digital Single Market”.

Παράλληλα, με περίπτερο στο χώρο, ενημέρωνε τους ενδιαφερομένους για το μεγάλο έργο του παγκύπριου δικτύου οπτικών ινών (Fiber) που αναπτύσσει. Μέσω του δικτύου Fiber, η Cyta προσφέρει προϊόντα υπέρ-υψηλών ταχυτήτων ευρυζωνικής πρόσβασης που, στο παρόν στάδιο, φθάνουν μέχρι το 1 Gbps, με δυνατότητα να προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες όπου απαιτείται.

Η εγκατάσταση της οπτικής ίνας έχει ήδη ξεκινήσει σε περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων σε όλες τις επαρχίες. Το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη της πλειοψηφίας των αστικών κέντρων και πρόσθετων ημιαστικών περιοχών εντός τετραετίας.