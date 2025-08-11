Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΥπ. Γεωργίας: Επιτάχυνση μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Γεωργίας: Επιτάχυνση μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

 11.08.2025 - 16:06
Υπ. Γεωργίας: Επιτάχυνση μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Σε επιτάχυνση των μέτρων της Κυβέρνησης για αντιμετώπισης της λειψυδρίας και εγκατάσταση νέων μονάδων αφαλάτωσης ως το επόμενο καλοκαίρι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η αντιμετώπιση του χρόνιου και εντεινόμενου προβλήματος της λειψυδρίας παραμένει στο επίκεντρο, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος μέτρων, που δίνουν προτεραιότητα στην άμεση και αποτελεσματική υλοποίησή τους από την Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

«Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις των αρμοδίων τμημάτων του Υπουργείου, συντονισμό αρμόδιων φορέων και αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών, η Κυβέρνηση προχωρεί στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ως αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης και των ταχέων αντανακλαστικών της Κυβέρνησης υπήρξε επιτάχυνση των διαδικασιών και η τροχοδρόμηση της εγκατάστασης τεσσάρων Κινητών Μονάδων Αφαλάτωσης.

«Ήδη, ως αποτέλεσμα των στενών διακρατικών σχέσεων που αξιοποίησε η Κυβέρνηση, οι 12 από τις 13 μονάδες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν λειτουργήσει στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό της ΑΗΚ στη Μονή», αναφέρεται.

Παράλληλα, λειτουργεί ήδη κανονικά η πρώτη μονάδα στην Κισσόνεργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εγκαταστάσεις σε Γαρύλλη και στο Λιμάνι Λεμεσού, με συνολική ενίσχυση κατά 20.000 κ.μ./ημέρα για την επαρχία Λεμεσού, προσθέτει το Υπουργείο.

Η Κυβέρνηση, παράλληλα, επικεντρώνεται στη δημιουργία επιπλέον κινητών μονάδων αφαλάτωσης σε Λεμεσό, Λάρνακα και Αμμόχωστο, με στόχο την ολοκλήρωση τους μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Παράλληλα έχουν εξασφαλιστεί €13,5 εκ. για έργα μείωσης απωλειών νερού. Όπως αναφέρεται, οι πόροι αυτοί διοχετεύονται σε Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης και κοινότητες, ενισχύοντας τις υποδομές σε όλη την επικράτεια.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται Σχέδιο Χορηγιών ύψους €3,0 εκ. για μικρές ιδιωτικές μονάδες αφαλάτωσης, με θετικά αποτελέσματα κυρίως στον ξενοδοχειακό και κατ' επέκταση στον τουριστικό τομέα.

Αξιοποιώντας την καινοτόμα γνώση των Κέντρων Αριστείας, και συγκεκριμένα με τη συνεργασία του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή «Σταγονο-μετρώ», το οποίο στοχεύει να συμβάλει στη μείωση της σπατάλης νερού στα νοικοκυριά αλλά και στην καλλιέργεια υδατικής συνείδησης.

«Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας παραμένει για την Κυβέρνηση στρατηγική προτεραιότητα, που συνδέεται με την καθημερινότητα των πολιτών, τη γεωργία, τον τουρισμό και την εθνική ασφάλεια», αναφέρεται.

Ακόμη και με την υλοποίηση όλων των τεχνικών μέτρων, σημειώνεται, η καλλιέργεια κουλτούρας εξοικονόμησης και υπευθυνότητας παραμένει στο επίκεντρο.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται με συνεργασίες και σεβασμό στις μελλοντικές γενιές. Στόχος η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του πολυτιμότερου φυσικού πόρου – του νερού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου
Έκρηξη της Αίτνας: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα - Πορτοκαλί συναγερμός για τις πτήσεις
Ληστεία σε περίπτερο στην Αγία Νάπα – Άνδρας απείλησε με πιστόλι εργαζόμενη
Διακόπτεται το delivery λόγω καύσωνα - Η ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
Τζόκερ: Το τζακ ποτ που σπάει τα ρεκόρ – 25 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τον μεγάλο τυχερό!
Πέθανε γνωστή ηθοποιός ενώ κολυμπούσε σε παραλία της Ελλάδας - Δείτε φωτογραφία της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Google επιβεβαίωσε μεγάλη παραβίαση στα συστήματά της

 11.08.2025 - 15:49
Επόμενο άρθρο

Καμίνι η Κύπρος με 43 βαθμούς: Έρχεται καυτός Δεκαπενταύγουστος

 11.08.2025 - 16:15
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό ανέδειξαν, για ακόμη μια φορά, το πόσο «ευάλωτη» είναι η κρατική μηχανή, σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, την ανάγκη για ουσιαστικό συντονισμό, αλλά και τις αδυναμίες που παραμένουν διαχρονικά άλυτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ σε παράλληλη αντιπολίτευση - Το κόστος της τακτικής πόλωσης

  •  11.08.2025 - 07:51
Επεισοδιακή σύλληψη 26χρονου - Εγκατέλειψε το όχημά του και πέταξε σακουλάκι με ναρκωτικά

Επεισοδιακή σύλληψη 26χρονου - Εγκατέλειψε το όχημά του και πέταξε σακουλάκι με ναρκωτικά

  •  11.08.2025 - 13:10
Σε λειτουργία από σήμερα η κινητή μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα - Πόσα κυβικά μέτρα νερού θα παράγει

Σε λειτουργία από σήμερα η κινητή μονάδας αφαλάτωσης στα Πότιμα - Πόσα κυβικά μέτρα νερού θα παράγει

  •  11.08.2025 - 12:43
Video: «Κουράγιο πρόεδρε»: Σε βαθιά οδύνη το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

Video: «Κουράγιο πρόεδρε»: Σε βαθιά οδύνη το τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά

  •  11.08.2025 - 13:49
Νέοι Ε/κ και Τ/κ μιλούν για την εισβολή του 1974 και το Κυπριακό - Μνήμες, απόσταση και ένα κοινό όραμα

Νέοι Ε/κ και Τ/κ μιλούν για την εισβολή του 1974 και το Κυπριακό - Μνήμες, απόσταση και ένα κοινό όραμα

  •  11.08.2025 - 06:22
Άγρια συμπλοκή: Δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους τα ξημερώματα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Άγρια συμπλοκή: Δέχθηκαν επίθεση από άγνωστους τα ξημερώματα - Στο Νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  11.08.2025 - 10:27
Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

Διακοπές στην Κύπρο: 5 εξωτικά beach bars που θα σε συναρπάσουν – Ζήσε τη μαγεία του Αυγούστου

  •  11.08.2025 - 10:17
Ο «φάκελος Λοίζου» και το τρελό σενάριο για Απόλλωνα…

Ο «φάκελος Λοίζου» και το τρελό σενάριο για Απόλλωνα…

  •  11.08.2025 - 11:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα