Αποκάλυψη-σοκ από την Όπρα Γουίνφρεϊ: «Ο 19χρονος ξάδερφός μου με βίαζε από τα 9 έως τα 12 μου»

Τότε κατάλαβα ότι ένα κορίτσι δεν είναι ασφαλές σε έναν κόσμο γεμάτο άνδρες», είπε με δάκρυα στα μάτια Η Όπρα Γουίνφρεϊ μπροστά στον φακό της νέας της εκπομπής με τον πρίγκιπα Χάρι «The Me You Can't See» προχώρησε σε μία πολύ προσωπική εξομολόγηση για μία τραυματική εμπειρία, που είχε σε πολύ νεαρή ηλικία.

Η διάσημη παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι έπεσε θύμα βιασμού από ένα συγγενικό της πρόσωπο, όταν ήταν μόλις 9 ετών. Από τότε μέχρι και σήμερα τα ψυχικά της τραύματα παραμένουν ανοιχτά, όπως είπε.



Επανέφερε στη μνήμη της όλες τις λεπτομέρειες και μίλησε ανοιχτά για τον βιασμό της από τον ξάδερφό της. «Στα 9, στα 10, στα 11 και στα 12 με βίασε ο 19χρονος ξάδερφός μου. Δεν ήξερα τι ήταν ο βιασμός και σίγουρα δεν ήξερα τη λέξη, τι ήταν σεξ, πώς γίνονται τα παιδιά, δεν ήξερα καν τι μου συνέβαινε, οπότε το κράτησα μυστικό», είπε δακρυσμένη στην κάμερα της εκπομπής.

Στη συνέχεια τόνισε πως το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να αποδεχτεί ό,τι συνέβη, ενώ αναφέρει πως τότε μόνο κατάλαβε πως «ένα κορίτσι δεν είναι ασφαλές σε έναν κόσμο γεμάτο άνδρες». Μέχρι και σήμερα υποστηρίζει πως αν τότε είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε κάποιον, να πει τι της συνέβη, τα τραύματά της θα είχαν επουλωθεί μετά από τόσα χρόνια. Τόνισε μάλιστα, την σημασία του «να μοιράζεσαι ό,τι νιώθεις, ό,τι σου συμβαίνει» με κάποιον. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ζωτικής σημασίας».

