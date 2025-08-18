ΠτΔ: Συμμετέχει στην αυριανή τηλεδιάσκεψη ηγετών της ΕΕ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει αύριο το μεσημέρι σε τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα, με τη συμμετοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την αποτίμηση των σημερινών συναντήσεων στην Ουάσινγκτον σχετικά με την Ουκρανία.