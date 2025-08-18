Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Τριμερής συνάντηση: Ο Τραμπ δήλωσε πως οι συζητήσεις θα περιελάμβαναν τόσο τις εγγυήσεις ασφαλείας όσο και πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις. Πρόσθεσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι: «Πιστεύω ότι είναι θέμα πότε, όχι αν».
