Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες

 18.08.2025 - 19:28
Σε μία - δύο εβδομάδες θα ξέρουμε αν μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες. Τριμερής συνάντηση: Ο Τραμπ δήλωσε πως οι συζητήσεις θα περιελάμβαναν τόσο τις εγγυήσεις ασφαλείας όσο και πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις. Πρόσθεσε ότι αναμένει να πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι: «Πιστεύω ότι είναι θέμα πότε, όχι αν».

