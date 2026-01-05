Σφοδρή επίθεση Τραμπ στον κυβερνήτη της Μινεσότα: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του Νόμου»

«Ο διεφθαρμένος κυβερνήτης της Μινεσότα πιθανότατα θα αποχωρήσει από το αξίωμά του πριν από τη λήξη της θητείας του, αλλά, σε κάθε περίπτωση, δεν θα είναι ξανά υποψήφιος επειδή πιάστηκε, ΕΠΑΥΤΟΦΟΡΩ, μαζί με τον Ιλχάν Ομάρ και άλλους Σομαλούς φίλους του, να κλέβουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων. Είμαι βέβαιος ότι τα γεγονότα θα αποκαλυφθούν και θα αποκαλύψουν μια εξαιρετικά αδίστακτη και πλούσια ομάδα "ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ", έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία κάνει αναφορά και στον Κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του Νόμου», καταλήγει ο Τραμπ.



Νωρίτερα, ο Γουόλς, ένα από τα «βαριά χαρτιά» των Δημοκρατικών, ανακοίνωσε την απόφασή του να τερματίσει την υποψηφιότητά του για τρίτη θητεία ως κυβερνήτης της Μινεσότα. Ο κυβερνήτης της Μινεσότα και υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη θέση του αντιπροέδρου το 2024 αποφάσισε να αποσυρθεί από την κούρσα, τέσσερις μήνες μετά την αφετηρία της για την επανεκλογή του κι ενώ το όνομά του συζητείτο και για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις εκλογές του 2028.



Ο ίδιος τόνισε πως «δεν μπορεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό σε μια πολιτική εκστρατεία» κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την πολιτεία μας», ενώ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, λέγοντας πως «ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του -στην Ουάσινγκτον, στο Σεντ Πολ και στο διαδίκτυο- «θέλουν να κάνουν την πολιτεία μας ένα πιο ψυχρό, πιο κακό μέρος» σύμφωνα με το AP, συμπληρώνοντας πως «θέλουν να αφαιρέσουν πολλά από αυτά που κάνουν τη Μινεσότα το καλύτερο μέρος στην Αμερική για να μεγαλώσει κανείς οικογένεια».



Η κίνηση, ωστόσο, του σημερινού κυβερνήτη της Μινεσότα και σημαίνοντος στελέχους των Δημοκρατικών δεν φέρεται ασύνδετη με τις τελευταίες εξελίξεις στις ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, η οποία σηματοδότησε μια πιο αποφασιστική στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Ιδίως, όταν ο τελευταίος έχει στοχεύσει την πολιτεία της Μινεσότα σε επίπεδο ελέγχων, με αφορμή ομοσπονδιακά διαχειριζόμενα προγράμματα βοήθειας.

Συγκεκριμένα, στα μέσα του περασμένου μήνα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ είχε κάνει λόγο για «κατάφωρη απάτη» στη διαχείριση ομοσπονδιακών χρημάτων στην Μινεσότα, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και η σομαλική κοινότητα.

«Η κατάφωρη απάτη στη Μινεσότα έχει κοστίσει στους φορολογούμενους εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων που αποστέλλονται στη Σομαλία μέσω επιχειρήσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (MSBs), οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εκτός επίσημης τράπεζας.



Υπό την ηγεσία του @POTUS , το @USTreasury δεν θα σταματήσει μέχρι να διερευνήσουμε πλήρως αυτή την βαθιά ανησυχητική απάτη.



Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει σύντομα μια Εντολή Γεωγραφικής Στόχευσης (GTO) που θα υποβάλλει ορισμένες Επιχειρήσεις Χρηματικών Υπηρεσιών (MSBs) σε ενισχυμένες απαιτήσεις αναφοράς με την FinCEN. Αυτό το σημαντικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παράνομη δραστηριότητα αναφέρονται γρήγορα στην @FinCENnews και διατίθενται στους συνεργάτες μας για την επιβολή του νόμου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να αναπτύξουν πρόσθετα στοιχεία μέσω αυξημένου ελέγχου σε κεφάλαια που κατευθύνονται σε περιοχές ανησυχίας, όπως η Σομαλία.

Επιπλέον, το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται επί τόπου και εργάζεται σκληρά για την αποκάλυψη των γεγονότων. Η FinCEN σύντομα θα εκδώσει Ειδοποιήσεις Ερευνών στις MSB που προκαλούν ανησυχία και μπορώ να αναφέρω ότι @IRSnews θα εξετάσει αυτές τις επιχειρήσεις.



Υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να διερευνήσουμε πλήρως, να αναλύσουμε και να τερματίσουμε οριστικά αυτό το τεράστιο κύκλωμα απάτης».

