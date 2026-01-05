Νεαρός παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα με σούζες και ελιγμούς στους δρόμους της Αθήνας για τα likes στα social media

Η υπόθεση έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, καθώς ο άνδρας αναζητείται, ενώ την έρευνα χειρίζονται αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, το οπτικό υλικό που έχει δημοσιοποιηθεί αποτυπώνει επικίνδυνους ελιγμούς στη Συγγρού, στην Καλλιρόης και άλλες λεωφόρους της πρωτεύουσας, με τη μοτοσυκλέτα να σηκώνεται στον έναν τροχό και τον αναβάτη να συνεχίζει την πορεία του σε συνθήκες που, όπως επισημαίνεται, δημιουργούν άμεσο κίνδυνο τόσο για τον ίδιο όσο και για άλλους οδηγούς και πεζούς.



Οι αστυνομικοί αξιοποιούν καρέ-καρέ τα βίντεο, αναζητώντας σημεία αναφοράς, πινακίδες, χαρακτηριστικά του δικύκλου και ψηφιακά ίχνη από τις αναρτήσεις, ώστε να οδηγηθούν στην ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου.



Δείτε φωτογραφίες:

Οδηγεί τη μηχανή στη μία ρόδα με σταυροπόδι

Νοικιασμένη Lamborghini και 250 χλμ στο Χαϊδάρι

Η υπόθεση θυμίζει την αντίστοιχη κινητοποίηση που είχε προηγηθεί με τον οδηγό της Lamborghini, όταν αναρτήθηκε βίντεο όπου το όχημα εμφανιζόταν να κινείται με 250 χλμ στο Χαϊδάρι, με αποκλειστικό στόχο τη δημοσίευση στα social media. Και τότε, η έρευνα «έδεσε» μέσα από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, τον εντοπισμό της ψηφιακής διαδρομής των αναρτήσεων και την αξιοποίηση στοιχείων που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Όπως προέκυψε, ο νεαρός οδηγούσε το supercar το οποίο είχε ενοικιαστεί για λίγες μέρες με μόνο σκοπό την ανάρτηση των βίντεο.

Στην τρέχουσα περίπτωση με τις σούζες με τη μηχανή, οι αρχές κινούνται στη ίδια γραμμή: συγκεντρώνουν και διασταυρώνουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα από τα βίντεο και τους λογαριασμούς στα social media, με στόχο να εντοπιστεί ο νεαρός, να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες και να εφαρμοστούν οι κυρώσεις που προβλέπει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για επικίνδυνη οδήγηση και συναφείς παραβάσεις.



Έτρεχε στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με 304 χλμ για το TikTok



Ακόμη ένας ασυνείδητος ήταν ένας άνδρας ο οποίος οδηγούσε με 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και καμάρωνε στο TikTok. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκόπησε την πορεία του ενώ έτρεχε με πάνω από 300 χλμ/ώρα και κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

