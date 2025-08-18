LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Άπαντες παρόντες στον Λευκό Οίκο - Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση Ζελένσκι - Τραμπ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το Ουκρανικό. Οι εγγυήσεις ασφαλείας και κυρίως το εδαφικό είναι τα δύο «καυτά» θέματα που θα κυριαρχήσουν στις συνομιλίες, στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να βρεθεί υπό πίεση, όπως μαρτυρά και η τελευταία ανάρτηση Τραμπ, πως η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει την Κριμαία, ούτε θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline.
