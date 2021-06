Τζένιφερ Άνιστον για τα «Φιλαράκια»: «Ένιωσα σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος και να είχαμε ταξιδέψει στο παρελθόν»

ηθοποιός δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα της, όταν βρέθηκε στο στούντιο της παραγωγήςΣχετικά με την επιστροφή της στο πλατό της αγαπημένης σειράς «Τα Φιλαράκια» μίλησε η Τζένιφερ Άνιστον στην εμφάνιση της στην εκπομπή της Gayle King στο SiriusXM. ηθοποιός ήξερε εξ αρχής ότι το reunion θα φέρει δάκρυα στα μάτια των πρωταγωνιστών, καθώς ήταν ένα πρότζεκτ που όλοι τους αγαπούσαν πολύ και δεν ήθελαν να αποχαιρετήσουν 17 χρόνια πριν. Όπως λοιπόν και το «αντίο» που είπαν τότε ήταν πολύ δύσκολο, έτσι και η επιστροφή τους ήταν πολύ έντονη συναισθηματικά.



Όπως ανέφερε η 52χρονη: «Ήταν σαν μία μπουνιά στην καρδιά κατά κάποιον τρόπο. Ήταν για όλους μας νομίζω. Ακόμα και η Κόρτνεϊ, που είναι τόσο, δεν ξέρω, μη συναισθηματική, δάκρυσε», τονίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν φανταζόταν ότι θα επηρεαζόταν τόσο πολύ.

They actually did it 🤣 #FriendsReunion https://t.co/TVpZoseW7X pic.twitter.com/4xndIinKFW