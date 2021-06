H VLPG Plant Ltd και ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία για το υγραέριο

H VLPG Plant Ltd και ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνουν τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για τη διακίνηση των προϊόντων υγραερίου LPG στην Κυπριακή αγορά.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε υπογραφή σύμβασης για την προσχώρηση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια στο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG Plant Ltd σε ποσοστό 32%. H συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού.

Η σύμβαση μεταξύ VLPG Plant Ltd και Ελληνικών Πετρελαίων υπογράφηκε στις 2 Ιουνίου 2021, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λάρνακας, παρουσία όλων των μελών της κοινοπραξίας καθώς και της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσας Πηλείδου.

Στην κοινοπραξία VLPG Ltd, ήδη συμμετέχουν οι εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd. Στις δραστηριότητες της VLPG Plant Ltd περιλαμβάνονται όλες οι φάσεις διακίνησης υγραερίου με ιδιόκτητες δυνατότητες εκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων, η αποθήκευση και η προώθηση στην αγορά μέσω βυτιοφόρων υγραερίου. Επίσης θα διαχειριστεί την εμφιάλωση και συντήρηση των φιαλών υγραερίου που θα διατίθενται από τις εταιρείες εμπορίας.

Η VLPG Plant Ltd κατασκευάζει την υπερσύγχρονη μονάδα υγραερίου στο Βασιλικό που με την επέκτασή της προβλέπεται να διαχειρίζεται σε ετήσια βάση περίπου 32.000 μετρικούς τόνους χύμα υγραερίου και περίπου 24.000 μετρικούς τόνους εμφιαλωμένου υγραερίου. Τα έργα κατασκευής αναμένεται να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Στην πλήρη λειτουργία του το έργο αναμένεται να δημιουργήσει συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης και να οδηγήσει την Κυπριακή αγορά σε νέα εποχή αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου από ένα υπερσύγχρονο και ασφαλές τερματικό, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οικονομίες κλίμακας και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.

Η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Νατάσα Πηλείδου εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη συμφωνία μεταξύ του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και VLPG Plant Ltd τόνισε ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη μετακίνηση των εταιρειών υγραερίου από τη Λάρνακα στο Βασιλικό. «Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί και την υλοποίηση της δέσμευσης της Κυβέρνησης προς τους Δήμους Λάρνακας και Λειβαδιών για μετακίνηση των δεξαμενών πετρελαιοειδών και των εγκαταστάσεων υγραερίου, μία εξέλιξη η οποία ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης», πρόσθεσε η Υπουργός.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, Ανδρέας Σιάμισιης, σημείωσε: «Η συμφωνία για τη στρατηγική συνεργασία της εταιρείας μας με τη VLPG είναι ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο. Επιτρέπει την ολοκλήρωση εντός του χρονοδιαγράμματος της μεταφοράς των υποδομών υγρών καυσίμων και υγραερίου στο Βασιλικό εκπληρώνοντας έτσι τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε προς την πολιτεία και την τοπική κοινωνία».



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της VLPG Plant Ltd, Ντίνος Λευκαρίτης, δήλωσε την ικανοποίησή του για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, με την υλοποίηση της οποίας ενισχύεται η μετοχική βάση της VLPG. «Επιπρόσθετα, η συμφωνία αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου με εταιρεία του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων αυξάνει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της VLPG με αποτέλεσμα να καθίσταται δυνατή η προσφορά των υπηρεσιών της με χαμηλότερο κόστος», επεσήμανε ο κ. Λευκαρίτης.