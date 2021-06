ΗΠΑ: 12χρονος και 14χρονη έκαναν διάρρηξη, βρήκαν όπλα και... άνοιξαν πυρ κατά βοηθών σερίφη - BINTEO

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στη Φλόριντα ανάμεσα σε δύο... παιδιά ηλικίας 12 και 14 ετών που διέρρηξαν ένα σπίτι, και σε βοηθούς σερίφη που προσπαθούσαν να τα πείσουν να παραδοθούν.

Σύμφωνα με τη New York Post, τα δύο παιδιά το έσκασαν από έναν ξενώνα φιλοξενίας για εφήβους, διέρρηξαν ένα σπίτι στην κομητεία Βολούσια, και κατόπιν χρησιμοποίησαν τα όπλα που άρπαξαν από τη συλλογή του ιδιοκτήτη για να ανοίξουν πυρ εναντίον εκπροσώπων του νόμου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σερίφης Μάικ Τσίτγουντ το βράδυ της Τρίτης, το 14χρονο κορίτσι πυροβολήθηκε στο στήθος και το χέρι καθώς έβγαινε από το γκαράζ της οικίας σημαδεύοντας με όπλο τους βοηθούς σερίφη. Το κορίτσι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο 12χρονος «συνεργός» της κοπέλας, ο οποιος κρατούσε ένα AK-47 όταν η φίλη του δέχτηκε τα πυρά, άφησε αμέσως κάτω το όπλο και παραδόθηκε. Και οι δυο έφηβοι πυροβόλησαν τέσσερις φορές κατά αστυνομικών μέσα σε διάστημα 35 λεπτών, όπως γνωστοποίησε ο σερίφης Μάικ Τσίτγουντ. Παρόλο που οι σφαίρες δεν βρήκαν τον στόχο τους, οι βοηθοί του δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ανταποδώσουν τα πυρά, συμπλήρωσε ο ίδιος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Δεν ξέρω τι να πω. Πού έχουμε κάνει λάθος σαν κοινωνία ώστε μια 14χρονη και ένας 12χρονος να θεωρούν ότι ειναι ΟΚ να τα βάζουν με εκπροσώπους του νόμου;», διερωτήθηκε ο Τσίτγουντ, σημειώνοντας ότι πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπος με ένα τέτοιο περιστατικό στην 35ετή του καριέρα. «Είναι θλιβερό, αλλά ευχαριστώ τον Θεό που η καριέρα μου πλησιάζει στο τέλος της, γιατί δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον των δυνάμεων επιβολής του νόμου σε αυτή τη χώρα», δήλωσε εμφανώς οργισμένος.

Η εξαφάνιση των δυο ανήλικων διαρρηκτών είχε δηλωθεί από το ίδρυμα όπου φιλοξενούνταν το απόγευμα της ίδιας μέρας. Οι βοηθοί σερίφη είχαν ενημερωθεί ότι το αγόρι ήταν διαβητικό και δεν είχε μαζί του τα φάρμακά του, και ότι το κορίτσι είχε βιαιοπραγήσει πάνω σε μέλος προσωπικού του Ιδρύματος Φιλοξενίας Παιδιών της Εκκλησίας των Μεθοδιστών της Φλόριντα.

Καθώς αναζητούσαν τους έφηβους, οι Αρχές εντόπισαν δύο ύποπτα άτομα μέσα σε μια οικία και επικοινώνησαν αμέσως με τον ιδιοκτήτη. Εκείνος τους ενημέρωσε ότι το σπίτι θα έπρεπε κανονικά να ήταν άδειο, και ότι μέσα σε αυτό υπήρχαν αρκετά όπλα και πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένης μιας καραμπίνας και ενός AK-47. Ο Τσίτγουντ στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι δεν νιώθει την παραμική συμπόνια για τους έφηβους δράστες, που γίνονταν «όλο και πιο θρασείς» απέναντι στους βοηθούς του καθώς περνούσε η ώρα. Κάποια στιγμή οι αστυνομικοί πέταξαν ένα κινητό στα παιδιά, προκειμένου να διαπραγματευτούν. «Προσπαθήσαμε να αποκλιμακώσουμε την κατάσταση και να τους μιλήσουμε. Η 14χρονη βγήκε από το γκαράζ με μια επαναληπτική καραμπίνα και την κρατούσε προς τη μεριά των βοηθών μου. Παρά τις προειδοποιήσεις να ρίξει κάτω το όπλο, εκείνη δεν το έκανε και ξαναμπήκε στο γκαράζ. Όταν βγήκε για δεύτερη φορά, τότε της έριξαν», είπε ο Τσίτγουντ.



Το γραφείο του σερίφη έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα ένα μονταρισμένο βίντεο διάρκειας άνω των 9 λεπτών, που περιλαμβάνει πλάνα από ελικόπτερο που πετούσε στην περιοχή και από κάμερες στην στολή των βοηθών σερίφη. «Σημαδεύει με το όπλο. Σημαδεύει με το όπλο πίσω από τον κάδο σκουπιδιών» ακούγεται να λέει ένας από αυτούς πριν ανοίξουν πυρ.

Σύμφωνα με το CNN, το αγόρι παραδέχτηκε σε συζήτηση που είχε μετά την παράδοσή του ότι πυροβόλησαν αρκετές φορές προς τη μεριά των αστυνομικών με όπλα που έκλεψαν από το σπίτι. Μάλιστα είπε στους ερευνητές ότι, όταν η 14χρονη φίλη του είδε τους εκπροσώπους του νόμου έξω από την οικία που διέρρηξαν, γύρισε και του είπε ότι «θα ακολουθούσαν σκηνές GTA» κάνοντας αναφορά στο βίαιο video game «Grand Theft Auto».

A 14-year-old girl said she was going to "roll this down like GTA," referring to a video game, before she and a 12-year-old boy got in a gun battle with Florida deputies Tuesday, Sheriff Mike Chitwood said on @TheDonlonReport. Full story: https://t.co/JsF6lWgHM6 pic.twitter.com/xcaDl1WOjH