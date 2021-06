Υπόθεση Μαντλίν: Δόθηκαν συντεταγμένες στις Αρχές που εικάζεται ότι βρίσκεται θαμμένη η σορός του παιδιού

Σύμφωνα με τον Μάικλ Σνάιντερ και όπως αναμεταδίδει το walesonline.co.uk, έχει εντοπίσει τις ακριβείς συντεταγμένες όπου φέρεται να βρίσκεται θαμμένη η σορός της μικρής Μαντλίν ενώ έχει ενημερώσει σχετικά τις Αρχές.

«Δυστυχώς είναι νεκρή και θαμμένη στην Πορτογαλία βορειοανατολικά του Λάγος» τόνισε ο Μάικλ Σνάιντερ ενώ πρόσθεσε πως: «Δεν δίνω αυτές τις πληροφορίες ελαφρά τη καρδία και χωρίς να αναρωτιέμαι συνεχώς γιατί γνωρίζω πολύ καλά την ευθύνη του τι κάνω».

Η υπόθεση «μπορεί να λυθεί σε μήνες»

Το μυστήριο «μπορεί να λυθεί μέσα στους επόμενους μήνες» τόνισε ο γερμανός εισαγγελέας που έχει αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν ΜακΚαν.

Σύμφωνα με τον Χανς Κρίστιαν Ουόλτερς, η ομάδα του έχει λάβει «πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες», υπάρχουν ωστόσο ακόμη ερωτήματα στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση.

«Ελπίζουμε ότι μπορούμε να λύσουμε την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, παρόλο που αυτό θα πάρει κάποιους μήνες. Είμαστε ικανοποιημένη με την ανταπόκριση στην έκκλησή μας για μάρτυρες. Όμως δυστυχώς δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματά μας», δήλωσε ο εισαγγελέας στη βρετανική The Mirror.

Όπως σημείωσε ο Ουόλτερ, ο ύποπτος Κρίστιαν Μπρούκνερ θα ανακριθεί στο τέλος της έρευνας. Πρόσθεσε πως το κοινό θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα και για επιπλέον λεπτομέρειες μόλις η έρευνα αυτή ολοκληρωθεί.



Η 3χρονη Μαντλίν, γνωστή ως Μάντι, εξαφανίστηκε ενώ έκανε διακοπές στην Πορτογαλία στις 3 Μαΐου 2007. Την είχαν βάλει για ύπνο μαζί τα δίδυμα αδερφάκια της ενώ οι γονείς δειπνούσαν σε ένα κοντινό εστιατόριο με φίλους.

Ο 44χρονος Μπρούκνερ, ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό, ζούσε σε ένα βαν κοντά στο σημείο την περίοδο της μυστηριώδους εξαφάνισης.

Τον περσινό Ιούνιο, η γερμανική και η βρετανική αστυνομία αποκάλυψαν ότι ο Μπρούκνερ είναι ύποπτος, διαπιστώνοντας την πιθανή σύνδεσή του με την υπόθεση το 2017. Αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή φυλάκισης σε γερμανική φυλακή για κατηγορίες που δεν σχετίζονται με την υπόθεση της Μαντλίν.



Το τηλέφωνο του Μπρούκνερ χρησιμοποιήθηκε κοντά στο σημείο όπου η Μαντλίν εξαφανίστηκε, μία ώρα προτού οι γονείς της συνειδητοποιήσουν ότι έλειπε. Ο Ουόλτερς δήλωσε ότι η ομάδα του δεν έχει βρει σε ποιον τηλεφώνησε ο ύποπτος εκείνο το βράδυ.

Ο Μπρούκνερ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση του κοριτσιού, αρνούμενος μέχρι στιγμής να μιλήσει.

Ο Ουόλτερς, ο οποίος πιστεύει ότι η Μαντλίν είναι νεκρή, λέει ότι οι αρχές δεν έχουν μιλήσει στους γονείς του κοριτσιού. Τον περασμένο μήνα, οι γονείς δήλωσαν ότι έχουν ελπίδες, έστω και μικρές, ότι θα δουν ξανά την κόρη τους, καθώς συμπληρώνονταν 14 χρόνια από την εξαφάνισή της.

Madeleine McCann disappearance 'could be solved within months' German prosecutor claims https://t.co/w4ZgLBfopU