Συμπλοκή στη Λάρνακα: Παράνομος μετανάστης το θύμα - Η κατάσταση υγείας του Κύπριου που μπήκε στη μέση να τους χωρίσει

 23.08.2025 - 14:26
Υπόθεση τραυματισμού Ινδού, που σημειώθηκε στις 23 Αυγούστου γύρω στις 23:00 σε πολυκατοικία στην οδό Σαίξπηρ στη Λάρνακα, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις, το θύμα φέρει θλαστικό τραύμα στον δεξιό ώμο, το οποίο προκλήθηκε από νήσσον και τέμνον όργανο. Υποβλήθηκε σε συρραφή και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και εκτός κινδύνου, ενώ αναμένεται να αποδεσμευθεί σύντομα από το νοσοκομείο.

Ο τραυματίας συνελήφθη, καθώς διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία από τις 20 Ιουνίου 2024. Από τις έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός εκ των δραστών, ο οποίος είναι ομοεθνής του θύματος, και βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Όσον αφορά το δεύτερο άτομο, επίσης Ινδό, διεξάγονται έρευνες για την ταυτοποίησή του, αφού το θύμα δήλωσε ότι δεν τον γνωρίζει.

Στο επεισόδιο τραυματίστηκε ελαφρά και ένας Κύπριος, ο οποίος επιχείρησε να παρέμβει για να εκτονωθεί η κατάσταση· ο τραυματισμός του ήταν επιπόλαιος και δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Ο Σεπτέμβρης αναδεικνύεται σε μήνα-σταθμό για τις αποφάσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη γύρω από τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό.

