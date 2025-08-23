Είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος – Κατάθεση-κλειδί για την τραγωδία στο Κίτι

Ο φίλος του άτυχου νέου, που πετούσε την ίδια ώρα με δικό του ανεμόπτερο, φέρεται να δήλωσε στην Αστυνομία ότι είδε το σκάφος να χάνει ξαφνικά ύψος.

Το ανεμόπτερο και ο εξοπλισμός του θύματος εξετάζονται από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, η οποία εστιάζει τόσο σε τεχνικές αστοχίες όσο και σε πιθανές επιδράσεις των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλα, η Αστυνομία διερευνά την προέλευση του εξοπλισμού, ενώ η νεκροτομή έδειξε ότι ο θάνατος του 31χρονου προκλήθηκε από πολλαπλές κακώσεις.

Το δυστύχημα, το οποίο είναι το τρίτο με ανεμόπτερο στην Κύπρο την τελευταία πενταετία, επαναφέρει τον προβληματισμό γύρω από την ασφάλεια του συγκεκριμένου αθλήματος.