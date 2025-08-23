Υποχρεωτική η καταγραφή θηράματος λέει η Υπηρεσία Θήρας ενόψει έναρξης κυνηγετικής περιόδου

Παράλληλα, το Τμήμα Δασών απευθύνει έκκληση προς τους κυνηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις εξορμήσεις τους στις αγροτικές και δασικές περιοχές, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανό να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Στην ανάρτηση της η Υπηρεσία επισημαίνει ότι το κυνήγι του τρυγονιού θα απαγορεύεται κατά τις δύο πρώτες εξορμήσεις (24/8/2025 και 31/8/2025), θα αρχίσει να επιτρέπεται από τις 3/9/2025 και θα ολοκληρωθεί στις 21/9/2025 και διευκρινίζει ότι στην περίπτωση που το όριο κάρπωσης, που έχει τεθεί για την Κύπρο επιτευχθεί νωρίτερα τότε το κυνήγι του τρυγονιού θα σταματήσει άμεσα.

Αναφέρει επίσης ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση της κάρπωσης των τρυγονιών είναι με γνώμονα την προστασία των τοπικών αναπαραγωγικών πληθυσμών με στόχο την ανάκαμψη του είδους. Προσθέτει πως ήδη μέσω των μέτρων που λαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται ανάκαμψη του πληθυσμού του είδους και αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και να τυγχάνει σεβασμού από όλους.

Αναφέρει ότι μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κάρπωσης θα δοθεί στην Υπηρεσία η δυνατότητα να συλλέγει πιο σωστά και ακριβή στοιχεία με σκοπό αυτά να αξιοποιηθούν για την καλύτερη διαχείριση όλων των θηραμάτων.

Επιπρόσθετα η καταγραφή της κάρπωσης για το τρυγόνι είναι πολύ σημαντική αφού μέσω αυτής και των άλλων μέτρων που λαμβάνονται στην Κύπρο, επιτυγχάνεται η διατήρηση του συγκεκριμένου είδους κυνηγίου. Στην περίπτωση που η καταγραφή της κάρπωσης των τρυγονιών δεν γίνεται σωστά ή παραλείπεται τότε τίθεται σε κίνδυνο το κυνήγι των τρυγονιών τόσο για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο αλλά και για όλες τις επόμενες.

Σχετικά με τη διαδικασία καταγραφής της κάρπωσης, μέσω της εφαρμογής Artemis Cy διευκρινίζεται ότι για όλα τα θηράματα (πλην του τρυγονιού και του φοινικοπερίστερου) η καταγραφή της κάρπωσης θα πρέπει να γίνεται από το σημείο της εφαρμογής με ονομασία «Καταγραφή κάρπωσης για όλα τα Θηράματα» (προτελευταία επιλογή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής). Η δήλωση της κάρπωσης πρέπει να γίνεται πριν την επιβίβαση του κυνηγού σε μεταφορικό μέσο είτε για σκοπούς μετακίνησης του σε άλλη κυνηγετική περιοχή είτε λόγω ολοκλήρωσης της κυνηγετικής του εξόρμησης.

Προστίθεται επίσης πως η καταγραφή της κάρπωσης των τρυγονιών, θα πρέπει να γίνεται άμεσα, για κάθε ένα πτηνό που θηρεύεται, από το σημείο της εφαρμογής με ονομασία «Καταγραφή κάρπωσης μόνο για τρυγόνια και φοινικοπερίστερα» (τελευταία επιλογή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής)

Η καταγραφή της κάρπωσης των φοινικοπερίστερων το κυνήγι των οποίων θα αρχίσει στις 24 Αυγούστου, θα πρέπει να γίνεται άμεσα, για κάθε ένα πτηνό που θηρεύεται, από το σημείο της εφαρμογής με ονομασία «Καταγραφή κάρπωσης μόνο για τρυγόνια και φοινικοπερίστερα» (τελευταία επιλογή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής). Κατά το κυνήγι των φοινικοπερίστερων θα πρέπει οι κυνηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μη θηρεύουν από λάθος τρυγόνια.

Σημειώνει περαιτέρω ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι αδύνατη, για τους οποιουσδήποτε λόγους, τότε ο κυνηγός, μπορεί να στέλνει γραπτό μήνυμα (sms) που θα αναφέρει τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), το θήραμα, τον αριθμό των θηραμάτων που θήρευσε και αν είναι νεαρά (Ν) ή ενήλικα (Ε).

Το γραπτό μήνυμα (sms) θα πρέπει να αποστέλλεται στα πιο τηλέφωνα αναλόγως της επαρχίας που έγινε η κάρπωση.

Λευκωσία: 99201081 & 99201231

Λεμεσός: 99201258 & 99201503

Πάφος: 99201946 & 99202286

Λάρνακα / Αμμόχωστος: 99202463 & 99203228

Παράλληλα με τα πιο πάνω οι κυνηγοί προτρέπονται όπως σε όλες τους τις εξορμήσεις αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ντύνονται με ελαφρύ ρουχισμό, χρησιμοποιούν καπέλο και γυαλιά που να προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ηλίου, πίνουν άφθονα υγρά (νερό και xυμούς φρούτων), αποφεύγουν την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, σχεδιάσουν από πριν την πορεία και το χώρο που θα κυνηγήσουν και δώσουν στον εαυτό τους αρκετό χρόνο για να προσεγγίσουν το χώρο που θα κυνηγήσουν ή να επιστρέψουν πίσω στο αυτοκίνητό τους.

Επίσης καλούνται όπως αποφεύγουν να κυνηγούν μόνοι και πάντοτε, κάποιο άλλο πρόσωπο, να γνωρίζει το ακριβές σημείο που θα κυνηγήσουν, να σχεδιάζουν από πριν πως θα ενεργήσουν ή με ποιους θα επικοινωνήσουν σε περίπτωση ενός δυσάρεστου περιστατικού.

Τέλος καλεί τους κυνηγούς, πριν εξορμήσουν να μελετούν καλά τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου (μέσω της εφαρμογής Artemis Cy και των σχετικών χαρτών) και να καταγγέλλουν αμέσως οποιαδήποτε παρανομία διαπιστώσουν στην Υπηρεσία Θήρας ή στην Αστυνομία.

Το Τμήμα Δασών από την πλευρά του καλεί τους κυνηγούς να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο, καθώς και την αποφυγή ρίψης αναμμένων αποτσίγαρων και σπίρτων, αφού οι ψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν και η παρατεταμένη ξηρασία, ευνοούν ιδιαίτερα την έκρηξη και επέκταση των πυρκαγιών.

Το Τμήμα επισημαίνει ότι «η πρόσφατη πυρκαγιά της ορεινής επαρχίας Λεμεσού θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας παραδειγματίσει».

Σημειώνει πως η απόρριψη στο περιβάλλον των κενών φυσιγγίων, αποτελεί σοβαρή ρύπανση και ότι τούτο απαγορεύεται και από τον «Περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο». Συνεπώς, καλεί τους κυνηγούς όπως μαζεύουν τα κενά φυσίγγια φεύγοντας».

Το Τμήμα Δασών σημειώνει ότι το άναμμα φωτιάς επιτρέπεται μόνο στις ειδικά διαμορφωμένες ψησταριές των εκδρομικών χώρων του Τμήματος Δασών για την ετοιμασία φαγητού και προτρέπει όποιον αντιληφθεί καπνό ή φωτιά μέσα ή κοντά στα δάση, να τηλεφωνήσει αμέσως στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).