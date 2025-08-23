Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

 23.08.2025 - 12:12
«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

Σε πίστα ταχύτητας έχουν μετατρέψει ασυνείδητοι οδηγοί τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα, τη στιγμή που πρόκειται για τον δρόμο με τις περισσότερες κάμερες φωτοεπισήμανσης στην πόλη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, παρά τις υποδομές, το φαινόμενο με τις κόντρες και τις σούζες συνεχίζεται, με οδηγούς να αφαιρούν ακόμη και αριθμούς εγγραφής για να ξεγελούν το σύστημα.

Η Τροχαία Λάρνακας έχει ήδη προχωρήσει σε οκτώ νυχτερινές εκστρατείες από τις αρχές του 2025, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 72 οχήματα, ενώ 18 στάλθηκαν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για έλεγχο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν σταλεί εισηγήσεις για νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων επιπλέον σταθερή κάμερα και υπερυψωμένες διαβάσεις, με στόχο να περιοριστούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κόκκινος Συναγερμός: Στο ανώτατο επίπεδο αύριο ο κίνδυνος πυρκαγιών σε όλες τις δασικές περιοχές

 23.08.2025 - 13:12
Επόμενο άρθρο

Είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος – Κατάθεση-κλειδί για την τραγωδία στο Κίτι

 23.08.2025 - 12:20
Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ο Σεπτέμβρης αναδεικνύεται σε μήνα-σταθμό για τις αποφάσεις του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη γύρω από τον πολυσυζητημένο ανασχηματισμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

Ανασχηματισμός πριν τη Νέα Υόρκη; Ο Πρόεδρος κρατά κλειστά τα χαρτιά του - Το στοίχημα της επόμενης μέρας

  •  23.08.2025 - 14:15
Κυπριακό: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου οι συναντήσεις διαπραγματευτών – Αναμένεται στην Κύπρο η Ολγκίν

Κυπριακό: Πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου οι συναντήσεις διαπραγματευτών – Αναμένεται στην Κύπρο η Ολγκίν

  •  23.08.2025 - 12:08
Στην τελική ευθεία ο προϋπολογισμός 2026 – Ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων λόγω πυρκαγιών

Στην τελική ευθεία ο προϋπολογισμός 2026 – Ανοικτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων λόγω πυρκαγιών

  •  23.08.2025 - 14:09
Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί

Ιωαννίδης: «Βιώσιμο σύστημα ασύλου» – Κατακόρυφη μείωση στον αριθμό φιλοξενούμενων στο Πουρνάρα - Οι αριθμοί

  •  23.08.2025 - 13:58
Είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος – Κατάθεση-κλειδί για την τραγωδία στο Κίτι

Είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος – Κατάθεση-κλειδί για την τραγωδία στο Κίτι

  •  23.08.2025 - 12:20
Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

Αυτοκίνητο στο Ογκολογικό Λεμεσού κατέληξε στο κενό: Όταν νομίζεις ότι το πάρκινγκ συνεχίζεται… και η βαρύτητα διαφωνεί - Φωτογραφία

  •  23.08.2025 - 12:52
«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

  •  23.08.2025 - 12:12
Cristiano Ronaldo: Το αστρονομικό ποσό που θα δίνει κάθε μήνα στη μέλλουσα γυναίκα του, Georgina Rodríguez, αν χωρίσουν

Cristiano Ronaldo: Το αστρονομικό ποσό που θα δίνει κάθε μήνα στη μέλλουσα γυναίκα του, Georgina Rodríguez, αν χωρίσουν

  •  23.08.2025 - 12:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα