«Πίστα ταχύτητας» η Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα – Ούτε οι κάμερες τους εμποδίζουν - Σαφάρι Τροχαίας με μαζικές κατασχέσεις

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, παρά τις υποδομές, το φαινόμενο με τις κόντρες και τις σούζες συνεχίζεται, με οδηγούς να αφαιρούν ακόμη και αριθμούς εγγραφής για να ξεγελούν το σύστημα.

Η Τροχαία Λάρνακας έχει ήδη προχωρήσει σε οκτώ νυχτερινές εκστρατείες από τις αρχές του 2025, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 72 οχήματα, ενώ 18 στάλθηκαν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για έλεγχο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν σταλεί εισηγήσεις για νέα μέτρα, μεταξύ των οποίων επιπλέον σταθερή κάμερα και υπερυψωμένες διαβάσεις, με στόχο να περιοριστούν οι επικίνδυνες συμπεριφορές και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.