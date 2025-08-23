Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

 23.08.2025 - 07:43
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται ο άτυχος Αντώνης Κουρράς (Αντωνάς) 31 ετών από Ανάγεια ο οποίος έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα με ανεμόπτερο σε παραλία της περιοχής Μαζωτού στις 21 Αυγούστου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στα Ανάγεια (νέα εκκλησία), το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, ώρα 16:00. Η ταφή θα γίνει στα Ανάγεια.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Σημειώνεται ότι η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08.30 το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, όταν δύο ελληνοκύπριοι πετούσαν με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θάνατος 31χρονου: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του άτυχου Αντώνη - Τι κατέδειξε

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο κοντά στη παραλία.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας ήταν νεκρός.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ψάχνουν το γιατί… Αναζητούν απαντήσεις για την πτώση αλεξιπτώτου που σκότωσε τον 31χρονο Αντώνη

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, επισκέφθηκαν τη σκηνή και διερευνούν τα αίτια της πτώσης, σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

 23.08.2025 - 07:37
Επόμενο άρθρο

Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

 23.08.2025 - 07:54
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων που διαμένουν σε πολυκατοικία, στη Λάρνακα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  23.08.2025 - 07:35
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.08.2025 - 07:29
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

  •  23.08.2025 - 07:43
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

  •  23.08.2025 - 07:28
Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 07:54
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

  •  23.08.2025 - 07:27
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

  •  23.08.2025 - 07:37
Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

  •  23.08.2025 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα