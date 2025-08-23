Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίων Νόμωνος και Βηχιανού στα Ανάγεια (νέα εκκλησία), το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025, ώρα 16:00. Η ταφή θα γίνει στα Ανάγεια.

Η οικογένεια καλεί όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν. Σημειώνεται ότι η οικογένεια δεν θα δέχεται συλλυπητήρια.

Παράκληση της οικογένειας είναι όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08.30 το πρωί της Πέμπτης 21 Αυγούστου, όταν δύο ελληνοκύπριοι πετούσαν με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς, στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από την θάλασσα απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο κοντά στη παραλία.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας ήταν νεκρός.

Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, επισκέφθηκαν τη σκηνή και διερευνούν τα αίτια της πτώσης, σε συνεργασία με το ΤΑΕ Λάρνακας.