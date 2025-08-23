Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Σε έρευνα που ακολούθησε, στο όχημα εντοπίστηκαν 57 κούτες με τσιγάρα, ακόμη τρία κουτιά με τσιγάρα, και ποσότητα καπνού, συνολικού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Ο 58χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων, όπου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων του εξέδωσαν ειδοποίηση πληρωμή χρηματικού προστίμου.

Ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής.