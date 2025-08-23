Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων που διαμένουν σε πολυκατοικία, στη Λάρνακα.
Σε έρευνα που ακολούθησε, στο όχημα εντοπίστηκαν 57 κούτες με τσιγάρα, ακόμη τρία κουτιά με τσιγάρα, και ποσότητα καπνού, συνολικού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες σημάνσεις και διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.
Ο 58χρονος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και οδηγήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Τελωνείων, όπου λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων του εξέδωσαν ειδοποίηση πληρωμή χρηματικού προστίμου.
Ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ της Παρασκευής.
