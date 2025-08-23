Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

 23.08.2025 - 07:35
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων που διαμένουν σε πολυκατοικία, στη Λάρνακα.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ότι, άντρας ηλικίας 26 ετών, ενώ βρισκόταν σε όροφο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει, δέχθηκε επίθεση από άλλα δύο πρόσωπα. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στον ώμο, που πιθανόν προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Τέταρτο πρόσωπο, άντρας ηλικίας 66 ετών, που επίσης διαμένει στην πολυκατοικία, επενέβη για να αποτρέψει τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο
Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

 23.08.2025 - 07:29
Επόμενο άρθρο

Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

 23.08.2025 - 07:37

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

  •  23.08.2025 - 07:35
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  23.08.2025 - 07:29
Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 31χρονο Αντώνη που έχασε τη ζωή πετώντας με paramotor - Η παράκληση της οικογένειας

  •  23.08.2025 - 07:43
Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

Ιδού οι δηλητηριώδεις οργανισμοί που «καραδοκούν» στις κυπριακές παραλίες - Τι πρέπει να ξέρεις αν σε τσιμπήσουν - Φωτογραφίες

  •  23.08.2025 - 07:28
Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

Τραγωδία στην Ελλάδα: Κοριτσάκι 4 ετών νεκρό σε πισίνα

  •  23.08.2025 - 07:54
Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

Mall of Cyprus: Αυτό είναι το νέο, δημοφιλές brand που άνοιξε τις πόρτες του - Θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους - Τι προϊόντα προσφέρει;  

  •  23.08.2025 - 07:27
Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

Συνελήφθη 58χρονος με 57 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα - Του επιβλήθηκε πρόστιμο

  •  23.08.2025 - 07:37
Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

Η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία: «Δεν είμαι ευτυχής γι' αυτό», δήλωσε ο Τραμπ

  •  23.08.2025 - 07:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα