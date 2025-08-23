Συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Λάρνακα: Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν για εξετάσεις στο σημείο, όπου διαπιστώθηκε ότι, άντρας ηλικίας 26 ετών, ενώ βρισκόταν σε όροφο της πολυκατοικίας, όπου διαμένει, δέχθηκε επίθεση από άλλα δύο πρόσωπα. Ο 26χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στον ώμο, που πιθανόν προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Τέταρτο πρόσωπο, άντρας ηλικίας 66 ετών, που επίσης διαμένει στην πολυκατοικία, επενέβη για να αποτρέψει τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο χέρι. Μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου έτυχε περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά.