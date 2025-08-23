Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

 23.08.2025 - 07:29
Κίτρινη προειδοποίηση: Καμίνι η Κύπρος - Ξεπερνά τους 40 βαθμούς η θερμοκρασία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Αφορά ακραία μέγιστη θερμοκρασία για το Σάββατο 23/8 από το μεσημέρι μέχρι τις 17:00 το απόγευμα.

Προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία

Ώρα έκδοσης: 17:04 Τ.Χ. 22/08/2025
Προγνώστης: Π.Γ.
Αρ. προειδοποίησης: 48
Επίπεδο επικινδυνότητας: Κίτρινο
Ισχύει από: 12:00 Τ.Χ. 23/08/2025
Μέχρι: 17:00 Τ.Χ. 23/08/2025

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 42 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου στα ψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα:

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί μέχρι την Τρίτη κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Γύρω στις 11.00 το βράδυ χθες Παρασκευή, λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή μεταξύ τριών προσώπων που διαμένουν σε πολυκατοικία, στη Λάρνακα.

