Σκοτώθηκε στα 37 κάνοντας σκι ο ηθοποιός Γκασπάρ Ουλιέλ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 37 ετών ο Γκασπάρ Ουλιέλ.

Ο Γάλλος ηθοποιός, που έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του σε διαφημίσεις αρωμάτων Chanel και τον ρόλο του στη βιογραφική ταινία για την ζωή του Yves Saint Laurent, πέθανε μετά από ατύχημα, ενώ έκανε σκι στις Άλπεις.

Τον θάνατό του επιβεβαιώνουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, με το δελτίο Τύπου αναφέρει: «Θύμα ενός δυστυχήματος στο σκι αυτήν την Τετάρτη, ο Γκασπάρ Ουλιέλ πέθανε».



Μάλιστα, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ έγραψε σε ανακοίνωσή του στο Twitter: «Ο γαλλικός κινηματογράφος χάνει ένα τεράστιο ταλέντο, γεμάτο γοητεία και ενέργεια».



Άμεση ήταν και η αντίδραση του επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης Ζαν Καστέξ στο Twitter, ο οποίος δήλωσε: «Ο Γκασπάρ Ουλιέλ μεγάλωσε με τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος μεγάλωσε με εκείνον. Αγαπιόντουσαν αλλόφρονα. Με βαριά καρδιά θα ξαναδούμε τις καλύτερες ερμηνείες του και θα συναντήσουμε το βλέμμα του. Χάσαμε έναν Γάλλο ηθοποιό»

Ο ηθοποιός είχε κερδίσει το γαλλικό βραβείο Σεζάρ Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του στην ταινία του 2017 «It's Only the End of the World» του σκηνοθέτη Xavier Dolan.



Ο Ουλιέλ εμφανίστηκε επίσης - μεταξύ άλλων - στα επιτυχημένα φιλμ «It’s Only The End Of The World» και «A Very Long Engagement», ενώ πρόσφατα είχε αναλάβει τον ρόλο του «Midnight Man» στην πολυαναμενόμενη μίνι σειρά της Marvel με τίτλο «Moon Knight».