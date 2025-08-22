Τι αποκαλύπτει το χρώμα των δοντιών για την υγεία μας

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο αντιαισθητικό, καθώς μπορεί να αποτελεί πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι φθοράς ή να υποδηλώνει ευρύτερα προβλήματα υγείας, προειδοποιεί ένας ειδικός. Συνοπτικά, το να προσέχετε τα δόντια σας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη καταστάσεων που απειλούν τη ζωή.

«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν κάτι πολύ χειρότερο και πρόωρα, αρκεί να ξέρετε τι να ψάξετε», δήλωσε ο Allen Zhang, οδοντοτεχνίτης. «Ο τακτικός έλεγχος των δοντιών σας μπορεί να σας γλιτώσει από μεγαλύτερα προβλήματα υγείας στο μέλλον» συμπληρώνει.

Κίτρινες κηλίδες

Ενώ οι κίτρινες κηλίδες εμφανίζονται συνήθως μετά από την υπερβολική κατανάλωση τσαγιού ή καφέ, σύμφωνα με τον κ. Zhang, μπορεί επίσης να υποδηλώνουν ηπατική νόσο. Όταν το ήπαρ δεν λειτουργεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση επιπέδων χολερυθρίνης, της κίτρινης χρωστικής ουσίας της χολής, στον οργανισμό.

Γκρι απόχρωση

Μια θαμπή, γκρι απόχρωση, από την άλλη, μπορεί να υποδηλώνει ότι ένα δόντι έχει νεκρωθεί από προηγούμενο τραύμα. Συνδέεται επίσης με συστηματικές παθήσεις όπως η κοιλιοκάκη, η οποία μπορεί να διαταράξει τη δημιουργία σμάλτου και να προκαλέσει αποχρωματισμό στα δόντια. Τα οδοντικά ελλείμματα που προκαλούνται από την κοιλιοκάκη είναι μόνιμα, σύμφωνα με τους οδοντιάτρους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκολλήσεις, όψεις ή άλλες αισθητικές λύσεις για να καλυφθούν τα ελαττώματα σε μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες.

Καφέ κηλίδες

Οι καφέ κηλίδες στα δόντια μπορούν επίσης να αποτελούν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια τερηδόνας, είπε ο κ. Zhang. Ωστόσο, οι καφέ ραβδώσεις μπορεί να προκληθούν από σοβαρή φθορίωση, μια πάθηση που προκαλείται από υπερβολική πρόσληψη φθορίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των δοντιών. Μια σημαντική αιτία της φθορίωσης είναι η ακατάλληλη χρήση οδοντικών προϊόντων που περιέχουν φθόριο, όπως οδοντόκρεμες και στοματικά διαλύματα.

Μπλε ή γκρι ραβδώσεις

Ακόμα ένας αποχρωματισμός που μπορεί να ανιχνευτεί στην παιδική ηλικία είναι οι μπλε ή γκρι ραβδώσεις στα δόντια, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν στη λήψη αντιβιοτικών κατά την παιδική ηλικία. Αυτά τα φάρμακα ενσωματώνονται βαθιά στα αναπτυσσόμενα δόντια, εξήγησε ο κ. Zhang.

Λευκές κηλίδες

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν τα δόντια τους να είναι όσο το δυνατόν πιο λευκά, οι ασβεστοειδείς λευκές κηλίδες μπορεί να υποδηλώνουν πρόωρη τερηδόνα. Αυτές μπορεί επίσης να σηματοδοτούν ελαττώματα του σμάλτου που συνδέονται με τη κοιλιοκάκη.

Σκούρος αποχρωματισμός

«Ο σκούρος μαύρος αποχρωματισμός, από την άλλη πλευρά, μπορεί να σημαίνει προχωρημένη φθορά ή νεκρό ιστό του δοντιού», είπε ο κ. Zhang. «Σε σπάνιες περιπτώσεις, συνδέεται με έκθεση σε βαρέα μέταλλα».

Στίγματα στο σμάλτο

Τα στίγματα στο σμάλτο, που μοιάζουν με διάσπαρτους αποχρωματισμούς, μπορεί να υποδηλώνουν γενετικές διαταραχές όπως η ατελής αμελογένεση, μία κληρονομική ετερογενή αναπτυξιακή διαταραχή της αδαμαντίνης. Αυτές οι παθήσεις αποδυναμώνουν το σμάλτο και κάνουν τα δόντια ευάλωτα σε βλάβες.

To συμπέρασμα

«Τα δόντια σας μπορούν να αποκαλύψουν αυτό που το σώμα σας δεν σας έχει πει ακόμα», πρόσθεσε ο κ. Zhang. «Η έγκαιρη ανίχνευση του αποχρωματισμού με τα κατάλληλα εργαλεία είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους για να προστατεύσετε τη μακροπρόθεσμη υγεία σας» κατέληξε.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, 3,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από στοματικές παθήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη θεραπευμένη τερηδόνα μπορεί να οδηγήσει σε αποστήματα, απώλεια δοντιών ή ακόμη και σε λοιμώξεις που απειλούν τη ζωή.

