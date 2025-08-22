Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Δήλωση Ζημιάς πυρόπληκτων γεωργών-κτηνοτρόφων - Ποιοι οι δικαιούχοι

 22.08.2025 - 16:39
Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 με στόχο τη διευκόλυνση των πληγέντων γεωργών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς για γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, γεωργικές υποδομές και εξοπλισμό που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2025 στην ημιορεινή Λεμεσό.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας εντάσσεται στην προσπάθεια της Πολιτείας για έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, πέραν της φυσικής παρουσίας στα σημεία παραλαβής, διευκολύνει τους πληγέντες γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, μειώνοντας τις καθυστερήσεις, απλοποιώντας τη διαδικασία και προσφέροντας λύση σε όσους δεν μπορούν να παραστούν με φυσική παρουσία, επιταχύνοντας την όλη διαδικασία.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η εν λόγω πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί και για την υποβολή Δηλώσεων Ζημιάς από άλλες αιτίες, ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αγροτικό τομέα και τη διευκόλυνση των πληγέντων παραγωγών.

Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υπηρεσίας: Δήλωση Ζημιών – Πυρκαγιά 23 Ιουλίου 2025 (Επαρχία Λεμεσού) – Gov.cy

Δικαιούχοι

Η υπηρεσία απευθύνεται σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους με ζημιές στην παραγωγή, στο παραγωγικό κεφάλαιο ή στις υποδομές τους.
Προθεσμία

H προθεσμία υποβολής Δηλώσεων Ζημιάς λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ως έχει ανακοινωθεί εδώ, κατόπιν παράτασης που έχει δοθεί.

Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής
Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω CY Login με ταυτοποιημένο προφίλ.

Τι χρειάζεται για την αίτηση

Αν υπάρχει ήδη λογαριασμός στην πύλη Αριάδνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια στοιχεία σύνδεσης.
Αν δεν υπάρχει λογαριασμός, απαιτείται εγγραφή στο CY Login.
Το προφίλ πρέπει να είναι «ταυτοποιημένο» (μέσω online banking ή με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ/ΚΕ.ΠΟ ή τηλεδιάσκεψης/βιντεοκλήσης, κατόπιν ραντεβού, με λειτουργούς του ΚΕΠ).
Για την δημιουργία αγροτεμαχίων για υποβολή Δήλωσης Ζημιάς, απαιτούνται τα ακόλουθα:
o Εάν είστε ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου με μερίδιο 100%, θα πρέπει να υποβάλετε τίτλο ιδιοκτησίας

o Εάν είστε ιδιοκτήτης μεριδίου θα πρέπει να υποβάλετε τίτλο ιδιοκτησίας μεριδίου που κατέχει ο αιτητής καθώς και διαχειριστήριο από κάθε άλλο συνιδιοκτήτη

o Εάν δεν είστε ιδιοκτήτης, θα χρειαστείτε τίτλο ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υποβάλετε το διαχειριστήριο έγγραφο ή ενοικιαστήριο ή άδεια μίσθωσης.

Ενημέρωση για τη δήλωση

Οι αιτητές θα λαμβάνουν ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που έχουν καταχωρήσει στο CY Login, για την παραλαβή της αίτησής τους, καθώς και ενημέρωση για τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ενδέχεται να ζητηθούν.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής

Νοείται ότι οι δηλώσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και με τις δυο μεθόδους, και ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία, ως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Για επιπρόσθετες πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού:
25803912, 25803927, 25803933, 25803936, 22408519
Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00

Την ευχή σύντομα να επιλυθεί το πρόβλημα της διαίρεσης της Κύπρου εξέφρασε ο Καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Στόκερ, ο οποίος μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

