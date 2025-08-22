Θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο; Έρχεται νέο κύμα απεργιών, χωρίς μετρό και τρένα για επτά ημέρες - Ελέγξετε τις ημερομηνίες

Το συνδικάτο των σιδηροδρόμων Rail, Maritime and Transport (RMT) γνωστοποίησε ότι τα μέλη του θα προχωρήσουν σε επταήμερη απεργιακή δράση από τις 5 Σεπτεμβρίου, διαμαρτυρόμενοι για τα επίπεδα αμοιβών, τον φόρτο εργασίας και άλλες παραμέτρους.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή διαμάχη, μέλη του RMT που εργάζονται στο δίκτυο τρένων Docklands Light Railway (DLR), στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου που αφορά και τις γραμμές για τα αεροδρόμια, θα απεργήσουν την εβδομάδα που ξεκινά στις 7 Σεπτεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι του μετρό του Λονδίνου έχουν θέσει στο τραπέζι ζητήματα όπως η διαχείριση κόπωσης, τα ωράρια βαρδιών και η μείωση της εβδομαδιαίας εργασίας. Η ηγεσία του RMT κατηγορεί τη διοίκηση ότι αρνείται να διαπραγματευτεί σοβαρά.

«Τα μέλη μας κάνουν φανταστική δουλειά για να κρατούν την πρωτεύουσα σε κίνηση και εργάζονται σε απαιτητικά ωράρια ώστε οι Λονδρέζοι να φτάνουν στους προορισμούς τους όλο το 24ωρο», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του RMT, Έντι Ντέμπσεϊ.

«Δεν ζητούν χρυσάφι, αλλά η κόπωση και οι εξαντλητικές βάρδιες είναι σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των μελών μας – ζητήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς εδώ και χρόνια από τη διοίκηση. Μαζί με το γεγονός ότι παραμένουν άλυτα θέματα γύρω από τις ρυθμίσεις μετακινήσεων προσωπικού, έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα δυσπιστίας, όπου τα μέλη μας νιώθουν ότι κανείς δεν τους ακούει. Το RMT θα συνεχίσει να επιδιώκει διάλογο με τη διοίκηση για μια αναθεωρημένη πρόταση, ώστε να υπάρξει συμφωνία».

Από την πλευρά της η διοίκηση δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει τον διάλογο με τα συνδικάτα κυρίως για ζητήματα κόπωσης και κατανομής βαρδιών σε όλο το δίκτυο, τονίζοντας ωστόσο ότι πιθανή μείωση της συμβατικής εβδομάδας των 35 ωρών δεν είναι ούτε πρακτική ούτε οικονομικά εφικτή.

Παράλληλα στάθηκε στην προσφορά που έχει κάνει για αυξήσεις μισθών κατά 3,4%, που ωστόσο δεν ικανοποιεί τους εργαζόμενους.

