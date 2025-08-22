Έχασες το κινητό σου και ήταν στο αθόρυβο; Δες πώς θα το βρεις με τρία βήματα

Υπάρχει, ωστόσο, τρόπος να το βρεις και μάλιστα πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζεις, αρκεί να ακολουθήσεις τα σωστά βήματα — ανάλογα με το λογισμικό του κινητού σου τηλεφώνου.

Για συσκευές Android

Αν έχεις συσκευή Android, τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις την υπηρεσία Google Device Manager, επίσημα γνωστή ως “Find My Device”.

Η διαδικασία είναι απλή:

Μπαίνεις από μια άλλη συσκευή (σταθερό υπολογιστή, laptop, tablet ή άλλο κινητό) στη σελίδα android.com/find

Συνδέεσαι με τον λογαριασμό Gmail που είναι ήδη συνδεδεμένος στο χαμένο σου τηλέφωνο.

Επιλέγεις την επιθυμητή ενέργεια — και συγκεκριμένα “Ring” (Χτύπημα).

Το κινητό σου αρχίζει να χτυπά με τη μέγιστη ένταση, παρακάμπτοντας την αθόρυβη λειτουργία, για πέντε λεπτά ή μέχρι να το βρεις. Αυτή η λύση λειτουργεί ακόμη κι αν το κινητό είναι συνδεδεμένο μόνο μέσω Wi-Fi, αρκεί να είναι ανοιχτό και συνδεδεμένο στο internet.

Για συσκευές iOS

Αν έχεις iPhone, η αντίστοιχη λύση είναι μέσω της λειτουργίας “Find My iPhone” μέσω του iCloud:

Μπαίνεις από άλλη συσκευή Apple ή υπολογιστή στη σελίδα icloud.com

Συνδέεσαι με το Apple ID σου.

Επιλέγεις τη συσκευή σου από τη λίστα και πατάς την επιλογή “Play Sound”.

Το iPhone σου θα παίξει έναν ήχο ειδοποίησης, ακόμη κι αν είναι σε αθόρυβο ή σε λειτουργία “Do Not Disturb”. Αυτός ο ήχος διαρκεί αρκετά για να σου δώσει χρόνο να ακολουθήσεις τον ήχο και να εντοπίσεις εύκολα το τηλέφωνο.

Εναλλακτική μέθοδος χωρίς ειδική εφαρμογή

Αν δεν έχεις πρόσβαση σε Android ή iOS λειτουργίες, υπάρχει ένας απλός τρόπος να το εντοπίσεις, αρκεί να έχεις ένα ηχείο κοντά. Πώς λειτουργεί αυτό;

Η κινητή συσκευή, ακόμα κι όταν είναι στο αθόρυβο, εκπέμπει ακτινοβολία (ιδίως όταν λαμβάνει ειδοποιήσεις ή ψάχνει σήμα). Αν βάλεις ένα ηχείο ενεργό, ιδιαίτερα ένα με ενισχυτή, τότε όταν πλησιάσεις το κινητό κοντά του, θα ακούσεις ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα, ένα χαρακτηριστικό ήχο σαν που προδίδει την εγγύτητα του κινητού.

Αρκεί να μετακινείς το ηχείο ή να περνάς κοντά του με το κινητό — ή να έχεις μια άλλη συσκευή που καλεί το νούμερό σου — και έτσι μπορείς να προσδιορίσεις σε ποιο σημείο του χώρου βρίσκεται η συσκευή, ακόμη και αν δεν χτυπά.

Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν:

Δεν έχεις ενεργοποιημένες τις λειτουργίες “Find My Device” ή “Find My iPhone”.

Το κινητό σου δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο.

Δεν έχεις άλλο smartphone ή πρόσβαση σε υπολογιστή.

Πηγή: newmoney.gr