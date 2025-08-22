Επίδομα τέκνου: Τι αλλάζει με τις αιτήσεις και πότε τίθεται σε εφαρμογή - Όλες οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αιτητές και δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν το Ηλεκτρονικό Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων εύκολα και με ασφάλεια μέσω οποιασδήποτε συσκευής με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή/και αλλαγή υφιστάμενων στοιχείων που σχετίζονται με την αίτηση Επιδόματος Τέκνου ή/και Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετράωρου, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και την κυκλοφορία εγγράφων σε έντυπη μορφή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή στο CY Login και η ταυτοποίηση του προφίλ των αιτητών και δικαιούχων σε εξουσιοδοτημένα κέντρα ή μέσω eBanking.

Μέσω του Ηλεκτρονικού Έντυπου Αλλαγής Στοιχείων, αιτητές και δικαιούχοι μπορούν μεταξύ άλλων να αλλάζουν την οικογενειακή τους κατάσταση, τη διεύθυνση διαμονής, στοιχεία επικοινωνίας, ΙΒΑΝ κ.ο.κ. Επίσης, μπορούν να προσθέτουν τέκνα, να υποβάλλουν βεβαιώσεις όπως φοίτησης και στρατού κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αιτητές και δικαιούχοι που κατέχουν ηλεκτρονική υπογραφή μπορούν πλέον να συμπληρώνουν, να υπογράφουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Εξουσιοδότησης με τη χρήση της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας (eID). Με την υποβολή του Ηλεκτρονικού Έντυπου Αλλαγής Στοιχείων, αιτητές και δικαιούχοι θα ενημερώνονται για την επιτυχή υποβολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Προνοίας γίνεται στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το Έντυπο Αλλαγής Στοιχείων θα μπορεί να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, ή επικοινωνώντας τηλεφωνικώς στο 1450, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] ή μέσω τηλεομοιότυπου στο +357 22 803048