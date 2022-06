Χαμός στο twitter μετά τη δικαστική νίκη του Τζόνι Ντεπ από την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ - Δείτε τις αντιδράσεις

Δικαστήριο της Βιρτζίνια αποφάνθηκε χθες ότι η ηθοποιός Άμπερ Χερντ δυσφήμησε τον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, επιδικάζοντας στον σταρ του Χόλιγουντ αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, όμως, δικαίωσε εν μέρει τη Χερντ -- η οποία είχε απαντήσει με δική της αγωγή με αφορμή τις δηλώσεις δικηγόρου του Ντεπ, που είχε χαρακτηρίσει «φάρσα» τις κατηγορίες της -- επιδικάζοντας αποζημίωση ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Το δικαστήριο μου έδωσε πίσω τη ζωή μου», δήλωσε ανακουφισμένος ο Τζόνι Ντεπ σε ανάρτησή του στο Instagram ύστερα από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

«Συντετριμμένη», δήλωσε από την πλευρά της η Άμπερ Χερντ, υποστηρίζοντας ότι «το βουνό των αποδεικτικών στοιχείων» δεν ήταν αρκετό απέναντι στην πολύ μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή του πρώην συζύγου της.

Η αντίδραστη του... ηττημένου

Την απογοήτευση της Άμπερ Χερντ, τη στιγμή που άκουσε την ετυμηγορία του δικαστηρίου υπέρ του Τζόνι Ντεπ, κατέγραψε ο φακός.

Η ηθοποιός κρατούσε το βλέμμα της χαμηλά, τη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση που δικαίωσε τον πρώην σύζυγό της. Αν και περίμενε πως θα «έπειθε» το σώμα των ενόρκων, η «σκληρή» απόφαση χαρακτήριζε «ψευδείς» όλους τους ισχυρισμούς της και την ίδια «ένοχη για συκοφαντική δυσφήμιση».

Στον Ντεπ επιδικάστηκε αποζημίωση 15 εκατ. δολαρίων. Η Χερντ κέρδισε μία από τις αντεγκλήσεις της εναντίον του Ντεπ, για σχόλια του δικηγόρου του στην Daily Mail και υπέρ της επιδικάστηκε αποζημίωση 2 εκατ. δολαρίων.

Σε ανάρτησή της, λίγο μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η ηθοποιός ανέφερε πως «νιώθει ότι της στέρησαν την ελευθερία του λόγου της».

«Η απογοήτευση που νιώθω σήμερα δεν εκφράζεται με λόγια. Είμαι πληγωμένη, που το βουνό των αποδεικτικών στοιχείων δεν ήταν ακόμα αρκετό για να αντισταθεί στη δυσανάλογη δύναμη και επιρροή του πρώην συζύγου μου.

Είμαι ακόμη πιο απογοητευμένη με το τι σημαίνει αυτή η ετυμηγορία για άλλες γυναίκες. Είναι οπισθοδρομικό. Ρυθμίζει το ρολόι σε μια εποχή που μια γυναίκα που μίλησε ανοιχτά θα μπορούσε να ντροπιαστεί και να ταπεινωθεί δημόσια. Ανατρέπει την ιδέα ότι η βία κατά των γυναικών πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

Πιστεύω ότι οι δικηγόροι του Τζόνι κατάφεραν να κάνουν την επιτροπή των ενόρκων να αγνοήσει το βασικό ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και να αγνοήσει τα στοιχεία που ήταν τόσο πειστικά. Ενώ κερδίσαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Λυπάμαι που έχασα αυτή την υπόθεση. Αλλά είμαι ακόμα πιο λυπημένη που φαίνεται ότι έχασα το δικαίωμα που πίστευα ότι είχα ως Αμερικανίδα – να μιλάω ελεύθερα και ανοιχτά».

Η αντίδραση του... νικητή

Μετά τη «δικαίωσή του» λοιπόν, ο Τζόνι Ντεπ έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφέροντας πως νιώθει ανακούφιση, που η αλήθεια βγήκε στο φως.

«Πριν από έξι χρόνια, η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου, οι ζωές των πιο κοντινών μου, αλλά και των ανθρώπων που για πολλά, πολλά χρόνια με στήριζαν και με πίστευαν, άλλαξαν για πάντα.

Όλα εν ριπή οφθαλμού. Μέσω των ΜΜΕ μου αποδόθηκαν ψευδείς, πολύ σοβαρές και εγκληματικές κατηγορίες, οι οποίες προκάλεσαν ένα ατελείωτο μπαράζ μίσους, αν και δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες εναντίον μου. Είχαν ήδη ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο δύο φορές μέσα σε ένα νανοδευτερόλεπτο και αυτό είχε σεισμικό αντίκτυπο στη ζωή και την καριέρα μου.

Και έξι χρόνια αργότερα, το σώμα των ενόρκων μου έδωσε πίσω τη ζωή μου. Το λέω με ταπεινότητα.

Η απόφασή μου να συνεχίσω αυτή την υπόθεση, γνωρίζοντας πολύ καλά το ύψος των νομικών εμποδίων που θα αντιμετώπιζα και το αναπόφευκτο, παγκόσμιο θέαμα στη ζωή μου, πάρθηκε μετά από αρκετή σκέψη.

Από την αρχή, στόχος της αγωγής ήταν να αποκαλυφθεί η αλήθεια, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Το να λέω την αλήθεια ήταν κάτι που όφειλα στα παιδιά μου και σε όλους εκείνους που παρέμειναν σταθεροί στην υποστήριξή μου. Αισθάνομαι ήρεμα, γνωρίζοντας ότι τελικά το κατάφερα.

Έχω κατακλυστεί από αγάπη, κολοσσιαία υποστήριξη και καλοσύνη από όλο τον κόσμο. Ελπίζω ότι η προσπάθειά μου να ειπωθεί η αλήθεια θα βοηθήσει και άλλους, άνδρες ή γυναίκες, που έχουν βρεθεί στην κατάστασή μου και ότι όσοι τους υποστηρίζουν δεν τα παρατάνε ποτέ.

Θέλω να αναγνωρίσω το ευγενές έργο της δικαστού, των ενόρκων, του δικαστικού προσωπικού και των αστυνομικών που θυσίασαν τον χρόνο τους για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, καθώς και στην επιμελή και ακλόνητη νομική μου ομάδα που έκανε εξαιρετική δουλειά βοηθώντας με να αποκαλύψω την αλήθεια.

Τα καλύτερα έρχονται και ένα νέο κεφάλαιο επιτέλους ξεκίνησε.

Veritas numquam perit. Η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ».

Ο Τζόνι Ντεπ βρισκόταν σε μια... ταβέρνα στο Νιούκαστλ, όταν ανακοινώθηκε η ετυμηγορία της δίκης με τη Χερντ.

Met Johnny Depp in Bridge Tavern Newcastle just now... that was quite surreal pic.twitter.com/upe2BHsZ4G — Gary Spedding (@GarySpedding) June 1, 2022

Προηγουμένως, ένας εκπρόσωπος της Άμπερ Χερντ σχολίασε την απουσία του Τζόνι Ντεπ από το δικαστήριο, κατηγορώντας τον ότι δεν ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα. «Η απουσία σας φανερώνει τις προτεραιότητές σας. Ο Τζόνι Ντεπ παίζει κιθάρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Άμπερ Χερντ περιμένει την ετυμηγορία στη Βιρτζίνια. Δεν έχει καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη το βράδυ, ο σταρ ανέβηκε και τραγούδησε ζωντανά στο κοινό του Σέφιλντ. Ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος του τραγουδιστή της ποπ σταρ Τζεφ Μπεκ.

Ο Ντεπ πέταξε κατευθείαν από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ για να συναντήσει τον συνεργάτη του Τζεφ Μπεκ στην ευρωπαϊκή του περιοδεία. Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν πως έχει προγραμματίσει κι άλλες εμφανίσεις στην Αγγλία.

Η αντίδραση του... Twitter

Το κοινό περίμενε με αγωνία την ετυμηγορία από την περασμένη Παρασκευή. Η μία ανάρτηση διαδέχεται την άλλη, με τον κόσμο να υποστηρίζει με θέρμη τον Χολιγουντιανό ηθοποιό.

«Δικαίωση» είναι η λέξη που επικρατεί στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης.

Σημειώνεται πως όλες αυτές τις ημέρες, οι θαυμαστές των δύο ηθοποιών είχαν στήσει το δικό τους «δικαστήριο» στα social media, με τις δηλώσεις υπέρ του Ντεπ να υπερισχύουν.

Well done Johnny Depp 👏 — ❤🤍💙🧡InGioWeTrust❤🤍💙🧡 (@GarM44505994) June 1, 2022

I’ll be screaming justice for Johnny Depp until further notice ✌🏼

Justice pour Johnny Depp 💙💙 — ⚔️🌕 (@moicestmarina) June 1, 2022

Εκατέρωθεν μηνύσεις

Η πολύκροτη δίκη σημαδεύτηκε από την αμοιβαία εκτόξευση κατηγοριών για ενδοοικογενειακή βία και έφερε στο φως της δημοσιότητας άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής των δυο σταρ του Χόλιγουντ.

Η ζωή της Αμπερ Χερντ «έχει γίνει κόλαση» από την έναρξη της δίκης, δήλωσε η συνήγορός της Ιλέιν Μπρέντχοφτ κατά την τελευταία ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου του Φέρφαξ, κοντά στην Ουάσινγκτον.

Η συνήγορός της ζήτησε από τους ενόρκους - πέντε άνδρες και δύο γυναίκες - να απορρίψουν τη μήνυση του Τζόνι Ντεπ «για να της επιτρέψουν να συνεχίσει τη ζωή της και να μεγαλώσει το παιδί της».

Ο σταρ της κινηματογραφικής σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» μήνυσε για δυσφήμηση την πρώην σύζυγό του, η οποία είχε αναφερθεί σε άρθρο γνώμης στην Washington Post το 2018 σε ένα «δημόσιο πρόσωπο που ενσαρκώνει την συζυγική βία», χωρίς να κατονομάσει τον Τζόνι Ντεπ.

Ο Τζόνι Ντεπ απαιτούσε αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με το επιχείρημα ότι το άρθρο κατέστρεψε την καριέρα και την υπόληψή του.

Η Άμπερ Χερντ πέρασε την αντεπίθεση και απαίτησε διπλάσιο ποσό αποζημίωσης, υποστηρίζοντας ότι αυτή η «άχρηστη μήνυση» παρατείνει «τις εναντίον της καταχρήσεις και την παρενόχληση στις οποίες την έχει υποβάλει ο Τζόνι Ντεπ».

Θανατικές απειλές

Από τις 11 Απριλίου, ενώπιον των ενόρκων κατέθεσαν δεκάδες μάρτυρες, ενώ ηχητικές και οπτικές καταγραφές αποκάλυψαν σκανδαλιστικές λεπτομέρειες της κοινής ζωής του ζευγαριού που καμία σχέση δεν έχουν με τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Η ηθοποιός διηγήθηκε πώς ο Τζόνι Ντεπ μεταμορφωνόταν σε «τέρας» υπό την επήρεια εκρηκτικού κοκτέιλ ναρκωτικών και αλκοόλ και ότι δεν ακολουθούσε θεραπεία απεξάρτησης.

Η Άμπερ Χερντ τον κατηγόρησε ότι την είχε βιάσει, χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι τον Μάρτιο 2015, έναν μήνα μετά τον γάμο τους στην Αυστραλία, όπου ο ηθοποιός γύριζε την πέμπτη συνέχεια των «Πειρατών της Καραϊβικής».

Εκείνη την ημέρα, ο Τζόνι Ντεπ βρέθηκε με κομμένο το άκρο ενός δακτύλου του και νοσηλεύθηκε. Δήλωσε ότι προκλήθηκε από σπασμένο μπουκάλι που του εκσφενδόνισε η Άμπερ Χερντ. Εκείνη υποστήριξε ότι τραυματίσθηκε μόνος του.

Αφού τον εγκατέλειψε, τον Μάιο 2016, η Άμπερ Χερντ ισχυρίστηκε ότι έγινε στόχος εκστρατείας δυσφήμησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κατέστρεψε την καριέρα της.

Κατήγγειλε ότι ήταν στόχος «παρενόχλησης» από την αρχή της δίκης, η οποία μεταδιδόταν απευθείας από την τηλεόραση, και ότι έχει δεχθεί «χιλιάδες» θανατικές απειλές.

Ο Τζόνι Ντεπ είχε χάσει μια δίκη για δυσφήμηση στο Λονδίνο το 2020, κατά της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun, που τον είχε χαρακτηρίσει «βίαιο σύζυγο».

Οι δύο ηθοποιοί χώρισαν το 2017 και δηλώνουν εκατέρωθεν ότι έχασαν από 40-50 εκατομμύρια δολάρια από την πτώση του κασέ τους μετά τη δημοσίευση του άρθρου στην Washington Post.

Πηγή: protothema.gr