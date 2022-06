Top Gun: Μια ταινία – βαρόμετρο για τη βιομηχανία του κινηματογράφου

Με «υπερηχητική» ταχύτητα έγινε η πρεμιέρα της νέας ταινίας του Τομ Κρουζ, του πολυαναμενόμενου «Top Gun: Maverick» που αποτελεί τη συνέχεια του πετυχημένου Top Gun που έσπασε τα ταμεία των κινηματογράφων το 1986.

Οι εισπράξεις για τις πρώτες ημέρες προβολής παγκοσμίως έφτασαν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα 250 εκατ. δολάρια, ενώ μόνο στις ΗΠΑ και τον Καναδά ξεπέρασαν τα 150 εκατ. δολάρια. Η πρεμιέρα την Ημέρα Μνήμης (Memorial Day) που αποτελεί επίσημη αργία στις ΗΠΑ για να τιμηθούν οι νεκροί της χώρας σε περιόδους πολέμου, ήταν η πιο πετυχημένη συνέχεια ταινίας στην ιστορία. Πιο πετυχημένη και από αυτή της συνέχειας των Πειρατών της Καραϊβικής («Pirates of the Caribbean: At World’s End») που έκανε πρεμιέρα το 2007 με 153 εκατ. δολάρια.

Η ταινία «Top Gun: Maverick» όμως έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο για τα κινηματογραφικά στούντιο της Paramount Pictures και των παραγωγών Skydance που καθυστέρησαν την προβολή της πρώτα το 2019 και μετά το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο του θεάματος στις ΗΠΑ και παντού. Κι αυτό επειδή θα αποτελέσει το βαρόμετρο και για άλλες κινηματογραφικές παραγωγές σε μια περίοδο που τα στούντιο προσπαθούν να δουν εάν το κοινό είναι έτοιμο να επιστρέψει στις αίθουσες ή εάν πρέπει να στείλουν περισσότερες παραγωγές στη συνδρομητική τηλεόραση και σε κανάλια streaming.

Στην πορεία, η ταινία έγινε ένα ανεπίσημο «βαρόμετρο» για τον κλάδο, καθώς η συνεχώς μεταβαλλόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας θεωρήθηκε ως ένδειξη του πόσο αισιόδοξα ήταν τα στούντιο για το πότε θα ανοίξουν ξανά οι αίθουσες.

Ο Τον Κρουζ και ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ, που είναι παραγωγός και των δύο ταινιών Top Gun, επέμειναν από την αρχή να βγει η νέα ταινία πρώτα στους κινηματογράφους για να έχει το κοινό καλύτερη εμπειρία εικόνας και ήχους σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις προβολής. Η κυκλοφορία της ταινίας σε πλατφόρμα-κανάλι ροής (streaming) «δεν επρόκειτο να συμβεί ποτέ», είχε πει ο Κρουζ στις Κάννες, όπου έλαβε τιμητικό Χρυσό Φοίνικα. «Πάντα πιστεύαμε στις κινηματογραφικές (προβολές) και αυτό απλώς το επιβεβαιώνει», είπε στους «Financial Times» ο Μάρκ Ουέινστοκ, ο επικεφαλής του παγκόσμιου μάρκετινγκ και διανομής της Paramount.

Το «Top Gun: Maverick», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τη Skydance Media, έχει πρωταγωνιστή τον Κρουζ ως βετεράνο πιλότο μαχητικών που συνεργάζεται με μια ομάδα νεότερων πιλότων για να εκτελέσουν απόρρητη αποστολή για την καταστροφή εργοστασίου ουρανίου σε άγνωστη χώρα. Εχει λάβει από την αρχή πολύ καλές κριτικές αλλά και μεγάλη προώθηση μέσω όλων των κόλπων του μάρκετινγκ από την Paramount.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την ολοκλήρωσή του και την κυκλοφορία του, η Paramount πούλησε άλλες επίδοξες κινηματογραφικές κυκλοφορίες, όπως το «The Tomorrow War», σε υπηρεσίες-κανάλια ροής (streaming) αντί να τις βάλει στο ράφι περιμένοντας να δει τι θα γίνει με την πανδημία. Το «Top Gun: Maverick» όμως δεν ήταν ποτέ να έχει τέτοια τύχη επειδή τα στούντιο θεωρούσαν ότι η ταινία θα έχει μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες από φίλους του κινηματογράφου που θα ήθελαν να τη δουν στη μεγάλη οθόνη και όχι από τηλεοράσεις ή υπολογιστές.

Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους θεατές που παρακολούθησαν το «Top Gun: Maverick» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν άνω των 35 ετών, σύμφωνα με στοιχεία της Paramount, ένα κοινό το οποίο έχουν προσελκύσει και συνέχειες ταινιών όπως αυτές του «The Batman».

