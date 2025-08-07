Ecommbx
LIKE ONLINE

Γυναίκα επισκέφτηκε «καταφύγιο οργασμού» και αποκάλυψε όλα όσα συμβαίνουν εκεί: Κοστίζει 15.000 δολάρια για κάθε επισκέπτη

 07.08.2025 - 14:26
Μια γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία που βίωσε όταν επισκέφτηκε ένα ειδικό καταφύγιο για οργασμούς που βρίσκεται στην Καλιφόρνια.

Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ υπάρχει ένα καταφύγιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Το Το Back to Body Sex Retreat στο Εθνικό Πάρκο Joshua Tree λαμβάνει χώρα στην άγρια φύση και είναι αφιερωμένο στις γυναίκες που αναζητούν τη δική τους σεξουαλική ικανοποίηση.

Στο παραπάνω καταφύγιο οι επισκέπτες πρέπει να πληρώσουν περίπου 15.000 δολάρια για να ζήσουν την εμπειρία. Ωστόσο, η αρθρογράφος του Sex and Dating, Jana Hocking βρέθηκε στο «καταφύγιο των οργασμών» δίνοντας περίπου 1.300 δολάρια. Μιλώντας ως καλεσμένη στο podcast Just Between Us, η Jana περιέγραψε λεπτομερώς τι συνέβη.

«Καταφύγιο οργασμού»: Η εμπειρία που έζησε η Jana

Η Jana μιλώντας για τα όσα έζησε στο «καταφύγιο οργασμού», ανέφερε: «Νόμιζα ότι θα ήταν γεμάτο με εξωστρεφείς ανθρώπους που θα ήταν αλλόκοτοι, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν ήταν έτσι».

 

Και συνέχισε: «Είδα ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να πάρουν διαζύγιο επειδή συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν πραγματικό οργασμό και ήθελαν να διορθώσουν τα λάθη τους. Υπήρχαν γυναίκες που αντιμετώπιζαν ψυχικά τραύματα και έπρεπε να μάθουν πώς να απολαμβάνουν ξανά το σεξ, κάτι που ήταν αρκετά σπαρακτικό».

Η Jana μίλησε για το ήθος του καταυλισμού και είπε ότι στόχος του ήταν να διδάξει στις γυναίκες ότι πρέπει να βάζουν τις σεξουαλικές ανάγκες τους πάνω απ' όλα. Περιγράφοντας την πρώτη άσκηση, ανέφερε ότι κάθε γυναίκα έπρεπε να εξηγήσει γιατί βρέθηκε στο καταφύγιο, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό ήταν περίπου το μόνο ήρεμο πράγμα που έκαναν.

Οι ασκήσεις που έκανε στο καταφύγιο οργασμού

Με οικοδέσποινα την ιδρύτρια Pamela Marsden και την ομάδα των βοηθών της, προχώρησαν σε ταντρικό διαλογισμό. «Έπρεπε να κρατάμε τα αιδοία μας και να κουνιόμαστε πέρα δώθε, είτε γυμνές είτε με τα εσώρουχά μας. Επίσης, έπρεπε να μιλάμε στο αιδοίο μας και να του λέμε τι θέλουμε, ποιοι θέλαμε να είμαστε και ποιοι ήταν οι στόχοι μας», είπε στη συνέχεια η δημοσιογράφος.

«Ο στόχος μου ήταν να ανακτήσω την ευθύνη της σεξουαλικότητάς μου, επειδή συνειδητοποίησα ότι έκανα μια παράσταση -μπορώ να έχω έναν οργασμό σαν τη Meg Ryan -αλλά έχω πραγματικό οργασμό; Βάζω τις ανάγκες μου πάνω απ' όλα;», συνέχισε.

Άλλες ασκήσεις περιελάμβαναν μορφές δουλείας, αισθητηριακή στέρηση και διαφορετικές μορφές αγγίγματος από τους βοηθούς. Σε μια άσκηση, η Marsden έφτασε σε οργασμό από έναν άνδρα βοηθό μετά από μισή ώρα προκαταρκτικών παιχνιδιών μπροστά στους συμμετέχοντες. Η Jana παραδέχθηκε ότι ήταν η μόνη στο καταφύγιο που δεν έφτασε σε οργασμό, αλλά μετά την επίσκεψή της νιώθει πιο σίγουρη και πιο καλά πληροφορημένη για να το πετύχει στο σπίτι της.

 

Πηγή: gazzetta.gr

 

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

