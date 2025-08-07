Ecommbx
LIKE ONLINE

Τέσσερα σημάδια ότι έχεις προχωρήσει και είσαι έτοιμη για μια νέα σχέση

 07.08.2025 - 14:26
Τέσσερα σημάδια ότι έχεις προχωρήσει και είσαι έτοιμη για μια νέα σχέση

Ένας χωρισμός αποτελεί συνήθως μια βαθιά πηγή συναισθηματικής, αλλά και σωματικής οδύνης. Όταν έχεις αγαπήσει και έχεις χάσει, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθάνεσαι μια παρατεταμένη θλίψη. Καθώς λοιπόν προσπαθείς να επουλώσεις τις πληγές που άφησε πίσω του ένας δύσκολος χωρισμός, ίσως αναρωτηθείς: «Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να το ξεπεράσω;» και «Πότε θα μπορέσω να ξαναβγώ ραντεβού;».

Το σίγουρο είναι ένα: όσο καιρό και αν χρειαστείς, κάποια στιγμή όντως θα το ξεπεράσεις και θα είσαι έτοιμη/-ος για το επόμενο βήμα. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στο να ξεπεράσεις μια ερωτική σχέση, είναι η απώλεια της βασικής συναισθηματικής σύνδεσης. Γι’ αυτό μπορεί να αναζητήσεις φλερτ για επιβεβαίωση, αλλά το να βγεις ραντεβού πριν είσαι έτοιμη/-ος συναισθηματικά, συνήθως δεν βοηθά και μπορεί να καθυστερήσει την ψυχική σου ανάρρωση.

Το δύσκολο είναι να καταλάβεις πότε είσαι πραγματικά έτοιμη/-ος, ειδικά όταν ακόμα υπάρχουν συναισθήματα νοσταλγίας και θλίψης. Εδώ είναι μερικά σημάδια που δείχνουν ότι έχεις προχωρήσει από την πρώην σχέση σου, σύμφωνα με ειδικούς.

Είναι απολύτως φυσιολογικό να σου λείπει ένα άτομο με το οποίο πέρασες πολύ χρόνο. «Ωστόσο, αμέσως μετά τον χωρισμό, έχουμε την τάση να εξιδανικεύουμε τη σχέση», αναφέρει κοινωνική λειτουργός. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί, αμέσως μετά τον χωρισμό, αρχίζουν να κάνουν swipe – όχι επειδή ψάχνουν κάποιον καινούργιο, αλλά για να σκοτώσουν την ώρα τους μέχρι να εμφανιστεί ξανά ο πρώην. Όταν συνειδητοποιήσεις τι οδήγησε στον χωρισμό και το αποδεχτείς, τότε μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα.

2. Γνωρίζεις νέους ανθρώπους επειδή το θες πραγματικά

Ένα σημάδι ότι προχωράς πραγματικά είναι όταν δέχεσαι να βγεις ραντεβού επειδή το θέλεις, όχι επειδή νιώθεις ότι το οφείλεις στον εαυτό σου. Ίσως γιατί έχεις περιέργεια να δεις τι υπάρχει εκεί έξω, ακόμα και να ανακαλύψεις αυτά που έλειπαν από την προηγούμενη σχέση σου. Ή γιατί πλέον απολαμβάνεις την όλη διαδικασία του πρώτου ραντεβού: από τη μουσική στο ντους, μέχρι το ρούχο που σε κάνει να νιώθεις ο εαυτός σου, με αυτοπεποίθηση.

3. Σταματάς να συγκρίνεις

Είναι φυσιολογικό να απογοητεύεσαι όταν ένα νέο άτομο δεν σου προκαλεί αμέσως ό,τι ένιωθες με τον πρώην. Πολλοί πέφτουν στην παγίδα των συγκρίσεων ή αναζητούν άτομα που του/της μοιάζουν. Το σημαντικό όμως είναι να δίνεις ευκαιρίες χωρίς να βλέπεις τους άλλους μέσα από το πρίσμα του παρελθόντος. Αν μπορείς να εκτιμήσεις κάποιον για αυτό που είναι, κι όχι για το πόσο σου θυμίζει τον/την πρώην, τότε είσαι πραγματικά έτοιμη/-ος για κάτι καινούργιο.

4. Είσαι εντάξει με την σκέψη ότι ο/η πρώην μπορεί να βγαίνει με άλλο πρόσωπο

Δεν είναι εύκολο να τους φαντάζεσαι με νέο σύντροφο, αλλά αφού επεξεργαστείς την απώλεια, αυτή η πραγματικότητα γίνεται πιο υποφερτή, λέει ειδικός. Το να είσαι έτοιμη/-ος να προχωρήσεις φαίνεται σε μικρά πράγματα: να μην συγκρίνεσαι με το νέο τους ταίρι ή να μην μπλέκεις σε σχέση από αντίδραση. Καταλαβαίνεις πως δεν σου ανήκουν πια και αξίζουν κι αυτοί να είναι ευτυχισμένοι, ακόμη κι αν αυτό πονάει.Το πιο σημαντικό είναι να δείχνεις υπομονή και καλοσύνη στον εαυτό σου. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος timing. Ακολούθησε τον δικό σου ρυθμό. Όταν δεις αυτά τα σημάδια, η επιστροφή στο dating θα έρθει πιο φυσικά.

Ομάδα ειδικών από ΗΠΑ – Έφτασαν μετά από αίτημα Χριστοδουλίδη, μεταβαίνουν σήμερα στο σημείο της πυρκαγιάς

Ομάδα ειδικών από ΗΠΑ – Έφτασαν μετά από αίτημα Χριστοδουλίδη, μεταβαίνουν σήμερα στο σημείο της πυρκαγιάς

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

