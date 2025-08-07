Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Πνιγμός: Πώς γίνεται η λαβή Χάιμλιχ που έχει σώσει πάνω από 100.000 ζωές – Δείτε βίντεο

 07.08.2025 - 14:29
Πνιγμός: Πώς γίνεται η λαβή Χάιμλιχ που έχει σώσει πάνω από 100.000 ζωές – Δείτε βίντεο

Περισσότερες από 100.000 ζωές εκτιμάται ότι έχουν σωθεί από το 1974 οπότε ο γιατρός Χένρι Χάιμλιχ παρουσίασε την ομώνυμη λαβή που μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για ενήλικες και παιδιά που κινδυνεύουνε με πνιγμό από φαγητό ή κάποιο αντικείμενο.

Όπως εξήγησαν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, όταν ένας άνθρωπος αδυνατεί να αναπνεύσει, για όσο βήχει τον ενθαρρύνουμε να βήξει. Από τη στιγμή, όμως, που σταματάει ο βήχας ή αλλάζει πρόσωπο το χρώμα του ή μας κάνει το διεθνές σήμα πνιγμονής, τότε η πρώτη κίνηση είναι να βάλουμε το πόδι μας μπροστά από τα δικά του, να στηρίξουμε με το χέρι κάτω από τη μασχάλη τον θώρακά του και να του δώσουμε πέντε χτυπήματα στην πλάτη με όση δύναμη διαθέτουμε. Κάθε φορά, δε, ελέγχουμε αν έχει βγει το αντικείμενο που εμποδίζει την αναπνοή.

Δείτε βίντεο


Στην περίπτωση που και τα χτυπήματα δεν αποφράξουν τις αεροφόρες οδούς, τότε αγκαλιάζουμε το θύμα, κλείνουμε τον αντίχειρα σε γροθιά, τον τοποθετούμε λίγο πάνω από τον αφαλό, κλειδώνουμε με το άλλο χέρι και κάνουμε 5 κοιλιακές ώσεις ενώ το θύμα είναι γερμένο μπροστά.

Το ίδιο ισχύει και με τα παιδιά ηλικίας 1-18 ετών αλλά προσαρμόζουμε το ύψος και την ένταση των χτυπημάτων και των ώσεων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

