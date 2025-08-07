Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; 9 κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου – Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν

 07.08.2025 - 14:10
Ταξιδεύετε στην Ελλάδα; 9 κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου – Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν

Εννέα νέα κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που δόθηκε σήμερα, Πέμπτη, στη δημοσιότητα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ, κατά την περίοδο μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου για το έτος 2025, έχουν καταγραφεί συνολικά 26 εγχώρια εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της λοίμωξης στην Ελλάδα έως τις 06/08/2025. Από αυτά, τα 23 περιστατικά (88%) παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) — κυρίως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση — ενώ τα υπόλοιπα 3 παρουσίασαν ήπια συμπτώματα ή ήταν ασυμπτωματικά ως προς το ΚΝΣ.

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) νοσηλεύονται 3 ασθενείς και σε απλό θάλαμο ακόμη 6, ενώ εξιτήριο έχουν λάβει 17.

Κατά την τελευταία εβδομάδα αναφοράς καταγράφηκαν 9 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ έχει επίσης εντοπιστεί ένα εισαγόμενο περιστατικό, με έκθεση στη Σερβία, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στα συνολικά δεδομένα εγχώριας μετάδοσης.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μεταξύ των διαγνωσμένων περιστατικών. Η διάμεση ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ανέρχεται στα 72 έτη (εύρος: 28–92 ετών), υποδηλώνοντας αυξημένη επίπτωση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης είναι:

Ασπροπύργου (2 κρούσματα),

Ελευσίνας (1),

Φυλής (1),

Αιγάλεω (1),

Περιστερίου (1),

Αγίων Αναργύρων – Καματερού (1),

Ιλίου (2),

Κορυδαλλού (1),

Σαλαμίνας (1),

Μαραθώνα (3)

και Παπάγου – Χολαργού (1).

Η επιτήρηση και διερεύνηση των κρουσμάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο από το ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια και θεράποντες ιατρούς, με στόχο την ταχεία αναγνώριση του τόπου έκθεσης, την κατανόηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών και την αξιολόγηση παραγόντων κινδύνου.

Πηγή: ygeiamou.gr

Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα το απόγευμα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

