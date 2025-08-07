Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑγωνία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται ενώ ταξίδευε προς Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη
ΔΙΕΘΝΗ

Αγωνία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται ενώ ταξίδευε προς Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη

 07.08.2025 - 23:13
Αγωνία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται ενώ ταξίδευε προς Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη

Συνεχίζεται ενταντικά η αναζήτηση για τον 43χρονο Τούρκο επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ του Σαββάτου, όποτε έφυγε με τη θαλαμηγό του Graywolf από τη Γιάλοβα στη νοτιοδυτική Τουρκία με προορισμό τη Μύκονο.

Η θαλαμηγός του 43χρονου Τούρκου βρέθηκε από την τουρκική ακτοφυλακή κατεστραμμένη και μισοβυθισμένη ανοιχτά της Προκόννησου (νησί του Μαρμαρά ανοιχτά της Προποντίδας).

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Μιλιέτ, καπετάνιος φορτηγού πλοίου που συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση, αφέθηκε σήμερα ελεύθερος με όρους.

Ο καπετάνιος, που φέρει τα αρχικά C.T., στην κατάθεσή του δήλωσε τα εξής: «Ήταν περίπου 17:00 και είχα κατέβει για φαγητό. Είχα επικοινωνήσει με την εταιρεία. Ξαφνικά ένιωσα μια δόνηση, δεν κατάλαβα τι συνέβαινε, κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου», δήλωσε.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Κοίταξα μπροστά μου και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Είδα κάτι σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο. Δεν ένιωθα άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα μια σωσίβια λέμβο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με μένα (το πλοίο μου), συνέχισα το ταξίδι μου», είπε.

«Μετά από λίγο, τηλεφώνησα στον εκπρόσωπο της εταιρείας και του εξήγησα την κατάσταση. Τότε μου είπαν ότι δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Είπα: "Συνεχίζω το ταξίδι μου". Κανονικά, όταν συναντάς μια τέτοια κατάσταση, ειδοποιείς την ακτοφυλακή. Αλλά στην ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Μπροστά μου υπήρχαν δύο ή τρία πλοία. Δεν είδα ούτε υποψιάστηκα ότι ήταν σκάφος, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα ακούγαμε τον θόρυβο, θα το είχαμε παρατηρήσει», είπε.

Ποιος είναι ο Χαλίτ Γιουκάι;

Ο Χαλίτ Γιουκάι γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1982. Είναι επιχειρηματίας και δημιουργός της Mazu Yachts, με την οποία ξεχώρισε στον τομέα της κατασκευής σκαφών αναψυχής, τα οποία πολλά επιφανή άτομα στην Τουρκία – και όχι μόνο - επιλέγουν, εξαιτίας της ποιότητάς τους, αναφέρει η CNN Turk.

Η Mazu Yachts, που ιδρύθηκε το 2011, είναι γνωστή ως εταιρεία με έμφαση στον σχεδιασμό και την τεχνολογία.

Ο ίδιος από μικρός αγαπούσε τη θάλασσα, καθώς, όπως είχε ισχυριστεί σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει πριν μερικά χρόνια στη Volvo Penta, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος σε ηλικία 6 ετών, σε ένα σχολικό τετράδιο.

«Σχεδίασα το πρώτο μου έργο, ένα σκάφος ύψους περίπου 18 μέτρων, και είχα την τύχη να το πουλήσω από το πρώτο σχέδιο. Έτσι ξεκίνησαν όλα», είχε πει 43χρονος.

Το ενδιαφέρον του για τα σκάφη προήλθε όχι μόνο από τα περιοδικά που αγόραζε ο πατέρας του, αλλά και από τα καλοκαίρια που περνούσε συχνά με την οικογένειά του σε σκάφος.

«Λατρεύω τη θάλασσα. Μου αρέσει πολύ η ιστιοπλοΐα και κάνω ιστιοπλοΐα από τότε που γεννήθηκα. Ο παππούς μου είχε σκάφος και μετά ο πατέρας μου, οπότε περάσαμε όλα τα καλοκαίρια, και μερικές φορές ακόμα και τους χειμώνες, κάνοντας ιστιοπλοΐα», είχε πει ο ίδιος.

Η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της στο Facebook.

Η σχέση του με την Ελλάδα φαίνεται να μην περιορίζεται στα ταξίδια, καθώς σύμφωνα με την TRT Haber, o 43χρονος είναι παντρεμένος με μία Ελληνίδα, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα παιδί, όπως φαίνεται από το προφίλ της στο Facebook.

Αγωνία για τον Τούρκο επιχειρηματία που αγνοείται ενώ ταξίδευε προς Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη

Θρίλερ με την εξαφάνιση του 43χρονου

Τις Αρχές είχαν ενημερώσει συγγενείς του Γιουκάι, καθώς δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί του μετά την αναχώρησή του για το νησί των ανέμων.

Η τουρκική ακτοφυλακή ενημερώθηκε στις 23:40 το βράδυ της Δευτέρας και λίγες ώρες αργότερα, στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης, πλήρωμα εμπορικού σκάφους ειδοποίησε τον θάλαμο επιχειρήσεων ότι εντόπισε συντρίμμια σκάφους, που όπως αποδείχθηκε ήταν το Graywolf του Γιουκάι.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του Τούρκου επιχειρηματία συμμετείχαν δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής, χωρίς, όμως, κάποιο αποτέλεσμα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί για τα 22 εκατ. ευρώ
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ασύλληπτος δέκα ημέρες μετά ο 24χρονος που έκοψε το νήμα ζωής του 20χρονου - Όσα αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας
Γυναίκα επισκέφτηκε «καταφύγιο οργασμού» και αποκάλυψε όλα όσα συμβαίνουν εκεί: Κοστίζει 15.000 δολάρια για κάθε επισκέπτη
Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή
Μητέρα μονογονιός στη Λευκωσία ζει σε ακατάλληλες συνθήκες – Χρειάζεται τρόφιμα και καναπέ-κρεβάτι
Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έτοιμαστείτε για καύσωνα: Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος - Ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

 07.08.2025 - 22:43
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

 07.08.2025 - 23:26
Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Αυτοψία στο "σημείο μηδέν", στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της Μαλλιάς, άρχισαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποιοι έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο μήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

  •  07.08.2025 - 16:21
Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ασύλληπτος δέκα ημέρες μετά ο 24χρονος που έκοψε το νήμα ζωής του 20χρονου - Όσα αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ασύλληπτος δέκα ημέρες μετά ο 24χρονος που έκοψε το νήμα ζωής του 20χρονου - Όσα αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

  •  07.08.2025 - 21:10
Υπ. Υγείας: Δεν καταγράφηκαν κρούσματα ιού Τσικουνγκούνια - Συστήνει μέτρα προστασίας

Υπ. Υγείας: Δεν καταγράφηκαν κρούσματα ιού Τσικουνγκούνια - Συστήνει μέτρα προστασίας

  •  07.08.2025 - 19:45
Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

  •  07.08.2025 - 18:20
Νέο Τζακποτ στο Τζόκερ: «Τρελαίνει» κόσμο το νέο ποσό που μοιράζει

Νέο Τζακποτ στο Τζόκερ: «Τρελαίνει» κόσμο το νέο ποσό που μοιράζει

  •  07.08.2025 - 22:15
Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

  •  07.08.2025 - 15:55
«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

  •  07.08.2025 - 13:19
Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

  •  07.08.2025 - 23:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα