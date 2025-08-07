Έτοιμαστείτε για καύσωνα: Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος - Ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 βαθμούς στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και θερμός.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί πολύ πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

