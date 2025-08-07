Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπ. Υγείας: Δεν καταγράφηκαν κρούσματα ιού Τσικουνγκούνια - Συστήνει μέτρα προστασίας

 07.08.2025 - 19:45
Υπ. Υγείας: Δεν καταγράφηκαν κρούσματα ιού Τσικουνγκούνια - Συστήνει μέτρα προστασίας

 07.08.2025 - 19:45

Ο ιός Chikungunya δεν κυκλοφορεί στην Κύπρο και δεν έχουν καταγραφεί εγχώρια κρούσματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι εντούτοις υπάρχει στο νησί ο φορέας (κουνούπι-διαβιβαστής) υπάρχει στο νησί και για αυτό λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης και πρόληψης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

Το Υπουργείο Υγείας προβαίνει σε συστάσεις προς το κοινό για την προστασία του.

Όπως ενημερώνει σε ανακοίνωσή του, ο ιός Chikungunya είναι το αίτιο μίας ιογενούς λοίμωξης, που μεταδίδεται μέσω των τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών, κυρίως των ειδών Aedes aegypti και Aedes albopictus.

Τονίζει ότι «αν και ο ιός δεν κυκλοφορεί στην Κύπρο και δεν έχουν καταγραφεί εγχώρια κρούσματα, ο φορέας (κουνούπι-διαβιβαστής) υπάρχει στο νησί μας και για αυτό λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης και πρόληψης».

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο κουνούπι, ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εξηγεί πως τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό τσιμπούν κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολλαπλασιάζονται σε στάσιμα νερά κοντά σε κατοικίες.

Σε σχέση με τα συμπτώματα της νόσου, αναφέρει πως τα πιο συχνά συμπτώματα εμφανίζονται 2 μέχρι 7 ημέρες μετά το τσίμπημα και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στις αρθρώσεις (κυρίως στα χέρια και στα πόδια), πονοκέφαλο, μυαλγίες και κόπωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν δερματικό εξάνθημα.

Συνήθως η νόσος υποχωρεί σε λίγες ημέρες, αλλά ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Συστήνει στο κοινό να χρησιμοποιεί εντομοαπωθητικά στο δέρμα, να φορεί μακριά ρούχα, κυρίως κατά την αυγή και το σούρουπο, να τοποθετεί  σίτες σε πόρτες και παράθυρα και να απομακρύνει στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες όπου μπορεί να αναπαραχθούν τα κουνούπια.

Σημειώνει, τέλος, ότι σε περίπτωση επιστροφής από χώρα, όπου ο ιός ενδημεί και εμφάνισης των προαναφερθέντων συμπτωμάτων, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του.

