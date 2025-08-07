Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΝετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

 07.08.2025 - 18:20
Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

Το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της Γάζας, αλλά δεν σκοπεύει να την προσαρτήσει, υποστήριξε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας στο Fox News και στο ινδικό πρακτορείο CNN-News18.

Αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τόνισε ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε ένα απροσδιόριστο «μεταβατικό διοικητικό σώμα».

 
Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε ένοπλες δυνάμεις που θα την «κυβερνήσουν σωστά».

«Αυτή την πρόθεση έχουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως διοικητικό σώμα».

Επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομεινάντων ομήρων. Ο Νετανιάχου λέει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα, εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους ομήρους.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει εντός της ημέρας (Πέμπτη) για να συζητήσει εάν τελικά θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, απόφαση που πάντως δείχνει ειλημμένη.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ρουθ Κεσισιάν - Από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής
ΑΛΣ Ομόνοια: Ο Αδάμος Ευσταθίου απαντά στους «προστάτες» των Ισραηλινών
Γυναίκα επισκέφτηκε «καταφύγιο οργασμού» και αποκάλυψε όλα όσα συμβαίνουν εκεί: Κοστίζει 15.000 δολάρια για κάθε επισκέπτη
Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή
Μητέρα μονογονιός στη Λευκωσία ζει σε ακατάλληλες συνθήκες – Χρειάζεται τρόφιμα και καναπέ-κρεβάτι
Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Θεσσαλονίκη: Πέντε τραυματίες - Ο ένας σοβαρά

 07.08.2025 - 17:59
Επόμενο άρθρο

ΕΚΕΙ και ο Παπασταύρου

 07.08.2025 - 18:44
Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Αυτοψία στο "σημείο μηδέν", στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της Μαλλιάς, άρχισαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποιοι έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο μήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

  •  07.08.2025 - 16:21
«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

  •  07.08.2025 - 13:19
Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

  •  07.08.2025 - 15:52
Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

  •  07.08.2025 - 18:20
Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

  •  07.08.2025 - 15:55
Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

  •  07.08.2025 - 12:17
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ρουθ Κεσισιάν - Από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ρουθ Κεσισιάν - Από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής

  •  07.08.2025 - 15:02
VIDEO - Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

VIDEO - Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

  •  07.08.2025 - 12:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα