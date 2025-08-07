Νετανιάχου: «Το Ισραήλ θα αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας - Δεν θα την προσαρτήσει»

Το Ισραήλ, τόνισε, σκοπεύει να αναλάβει τον στρατιωτικό έλεγχο ολόκληρης της Γάζας και τελικά θα την παραδώσει σε ένοπλες δυνάμεις που θα την «κυβερνήσουν σωστά».



«Αυτή την πρόθεση έχουμε», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο Fox News ερωτηθείς αν το Ισραήλ θα αναλάβει τον έλεγχο ολόκληρης της λωρίδας. «Δεν θέλουμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να την κυβερνήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί ως διοικητικό σώμα».



Επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των εναπομεινάντων ομήρων. Ο Νετανιάχου λέει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τερματιστεί γρήγορα, εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της και απελευθερώσει τους ομήρους.



Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει εντός της ημέρας (Πέμπτη) για να συζητήσει εάν τελικά θα προχωρήσει σε μια πλήρη στρατιωτική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας, απόφαση που πάντως δείχνει ειλημμένη.



Πηγή: skai.gr