Θανατηφόρο Αγλαντζιάς: Ασύλληπτος δέκα ημέρες μετά ο 24χρονος που έκοψε το νήμα ζωής του 20χρονου - Όσα αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, όπως το γιατί ο 24χρονος οδηγός, με τον οποίο συγκρούστηκε ο Κυριάκος και ο οποίος φέρεται να κινείτο στον δρόμο, με ταχύτητα τουλάχιστον τριπλάσια από την επιτρεπόμενη, δεν συνελήφθη.

Ο Alpha αποτάθηκε στην Τροχαία αναζητώντας απαντήσεις.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που για διάφορους λόγους δεν έχει εκδοθεί ένταλμα. Αν χρειαστεί να εκδοθεί ένταλμα θα γίνει. Εκείνο που θέλω να διαβεβαιώσω δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα. Ούτε καν να το διανοούμαστε», ανέφερε ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου

Ο μάρτυρας

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μόλις χθες κλήθηκε από την Τροχαία για να καταθέσει, περιγράφει στον Alpha πως συνέβη το φοβερό δυστύχημα.

«Ήμουν στην περιοχή, 100 μέτρα από το σημείο που έγινε το δυστύχημα, άκουσα ένα αυτοκίνητο να περνά με πολύ ψηλή ταχύτητα. Δεν πρόλαβα καν να το δω καθαρά. Πέρασε, πήγε να πει ένας φίλος πόσο τρέχει το αυτοκίνητο και μέχρι να το πει ακούσαμε το μπαμ», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Στην Γερμανία

Το δεδομένο της ταχύτητας είναι αδιαμφισβήτητο, ωστόσο πρέπει να τεκμηριωθεί και επιστημονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο εγκέφαλος του οχήματος μετά από έγκριση του δικαστηρίου μεταφέρθηκε στην Γερμανία για εξειδικευμένες εξετάσεις, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί επακριβώς η ταχύτητα με την οποία έτρεχε ο 24χρονος το μοιραίο βράδυ.

«Χρειάζονται πολλά να γίνουν, εκθέσεις από διάφορες υπηρεσίες. Η διερεύνηση μιας θανατηφόρας σύγκρουσης διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα. Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να τελειώσει το συντομότερο, αλλά με τον σωστό τρόπο», σημείωσε ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου

Το ζητούμενο για την Αστυνομία πλέον, είναι να μπορεί να παρουσιάσει στο δικαστήριο, στέρεη μαρτυρία, η οποία δεν θα επιδέχεται αμφισβήτησης.

«Διαβεβαιώνουμε ότι θα βρεθεί το τι ακριβώς έγινε. Είτε βίντεο είτε άλλο μαρτυρικό υλικό πρέπει να επεξεργαστεί με τον σωστό τρόπο, ούτως ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο χωρίς πρόβλημα», δήλωσε ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου

Τον τελευταίο λόγο θα έχει η Νομική Υπηρεσία, όπου θα σταλεί ο φάκελος της υπόθεσης.

«Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, ούτως ώστε όλα τα συμπεράσματα να σταλούν στην Νομική Υπηρεσία και από εκεί και πέρα θα δοθούν οδηγίες είτε για ποινική δίωξη ή οτιδήποτε άλλο καταλήξουμε στο τέλος. Χρειάζεται υπομονή.»

Η αναπαράσταση του δυστυχήματος θα πραγματοποιηθεί τελικά τα ξημερώματα της 13ης Αυγούστου, με όχημα ίδιου τύπου, με αυτό του 24χρονου.

Για επανεξέταση της άδειας οδήγησης που κατέχει ο 24χρονος η Τροχαία απευθύνθηκε στο ΤΟΜ. Η γραφειοκρατικά ωστόσο για ακόμη μια φορά έκανε το θαύμα της, καθώς ο νεαρός ο οποίος ενεπλάκη και στο παρελθόν σε σοβαρά ατυχήματα, προς το παρών μπορεί να οδηγεί και με τον νόμο στους δρόμους της Λευκωσίας.

Μαύρη χρονιά

Το 2025 εξελίσσεται σε μια μαύρη χρονιά για την οδική ασφάλεια. Ήδη θρηνούμε στην άσφαλτο 27 νεκρούς στην άσφαλτο έναντι 26 το την ίδια περίοδο το 2024 και 17 το 2023. Στην Λευκωσία και την Λεμεσό από 8, 6 στην Λάρνακα, 4 στην Πάφο και 1 στην Αμμόχωστο. Ο αριθμός των θυμάτων διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2023 στην Λεμεσό, ενώ στην Πάφο τετραπλασιάστηκε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στους μοτοσικλετιστές.

«Είναι ένας μεγάλός αριθμός, πέρυσι ολόκληρη την χρονιά είχαμε 10, ενώ μέχρι στιγμής 11, δηλαδή έχουμε ένα περισσότερο από ολόκληρη την περσινή χρονιά», ανέφερε ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου

Με την Τροχαία να εστιάζει εκεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους και τις στοχευμένες εκστρατείες της.

