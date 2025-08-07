Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

Πρόσθεσε πως εκείνο που προέχει είναι η στέγαση αυτών των ανθρώπων και πως οι υπηρεσίες της Πολιτικής Άμυνας, σε συνεργασία με άλλους φορείς, προχωρούν με την εξεύρεση μόνιμων καταλυμάτων για αυτούς, για όσο καιρό χρειαστεί.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης ο τελικός αριθμός ανθρώπων που χρειάζονται άμεσα μόνιμη στέγαση για όσο καιρό χρειαστεί, μέχρι να επισκευαστούν οι οικίες τους, ανέρχεται στα 157 άτομα, είπε ο κ. Χριστοφίνας. Αυτοί προς το παρόν στεγάζονται σε προσωρινά καταλύματα και ανάμεσά τους βρίσκονται και περίπου 30 ηλικιωμένοι, ανέφερε.

Εκείνο που προέχει, σημείωσε ο Επίτροπος, είναι η στέγαση αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και οι υπηρεσίες της Πολιτικής Άμυνας, σε συνεργασία με άλλους φορείς προχωρούν με βάση αυτόν τον στόχο, της εξεύρεσης μόνιμων καταλυμάτων για όσο καιρό χρειαστεί, είπε. Σημείωσε, μάλιστα, ότι επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων που προκύπτουν, όπως, για παράδειγμα, της μετακίνησης καρκινοπαθών για τις θεραπείες τους ή του ζητήματος της μετάβασης των παιδιών στα σχολεία τους, όταν αυτά ανοίξουν.

"Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες και προσπαθούμε, και σε συνεργασία σήμερα ήδη από το πρωί με τον Υπουργό Μεταφορών, για να δούμε και άλλους τρόπους πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους", είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι οι άνθρωποι να μη φύγουν από την κανονικότητά τους.

Σημείωσε, όμως, ότι τα καταλύματα για μόνιμη στέγαση στην περιοχή δεν είναι απεριόριστα. "Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται, γι' αυτό έχουν δοθεί και άλλα καταλύματα και από κάποιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος", ανέφερε.

Μέχρι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί στεγάζονται στην ευρύτερη περιοχή, είτε σε συγγενείς ή σε άλλα προσωρινά καταλύματα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι όπου χρειαστεί θα καταβληθεί ενοίκιο και για τον Αύγουστο, αφού τροποποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που έκανε λόγο για επιδότηση ενοικίου από τον Σεπτέμβριο.

Σημείωσε, επίσης, ότι η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση έχουν επανέλθει στο 100% και γι' αυτό τώρα η προσοχή είναι στραμμένη στη στέγαση και τον καθαρισμό. Όσον αφορά τον καθαρισμό, είπε ότι δόθηκαν σκιπ στην κάθε κοινότητα, για να μαζευτούν τα μπάζα και να καθαριστεί η στάχτη όπου χρειάζεται.

"Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε πάρα, πάρα πολύ καλύτερη κατάσταση, ασφαλώς από ότι είμαστε την πρώτη ημέρα", είπε, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν βρίσκονται σε καλή πορεία υλοποίησης.

Σημείωσε ότι το πρώτιστο μέλημα της Κυβέρνησης είναι όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους μέχρι την Παρασκευή να πάρουν όλοι το εφάπαξ ποσό των €5.000 για τις μερικώς κατεστραμμένες οικίες ή €10.000 για τις ολικώς κατεστραμμένες, το οποίο αυξάνεται, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας.

Ο κ. Χριστοφίνας είπε, ακόμα, ότι παράλληλα "τρέχουν όλες οι διαδικασίες καθαρισμού των κοινοτήτων", με βάση πρόγραμμα που εκπονήθηκε "τάχιστα" από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, όπως ανέφερε, ευχαριστώντας όλους τους κοινοτάρχες "διότι πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν".

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας τρέχει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για να είναι δίπλα στους κατοίκους που έχουν πληγεί και εκεί όπου χρειάζεται παρέχεται ακόμα και πιο εξειδικευμένη στήριξη. "Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και ο ΟΚΥΠΥ είναι επίσης σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα για όλα αυτά", επεσήμανε.

"Για κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε δίπλα στον κόσμο", είπε, επισημαίνοντας τη σημασία του ρόλου των κοινοταρχών, οι οποίοι λειτουργούν ως "πομπός", αφού αυτοί δέχονται τα πρώτα μηνύματα. Εξάλλου, οι αρμόδιοι βλέπουν και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και εξετάζουν περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. "Κάθε περίπτωση, όσο fake και να είναι, εμείς την εξετάζουμε. Από τις 10-20 περιπτώσεις που θα δούμε δημοσιεύματα, μπορεί η μία να έχει μια βάση αλήθειας", είπε.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι αν τα περιστατικά έρχονται σε γνώση τους επίσημα, μέσω των κοινοταρχών, ο ρυθμός που θα ανταποκριθεί το κράτος θα είναι πιο γρήγορος.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν κρούσματα περιστατικών με κάποιουες που θέλουν να ξεγελάσουν, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι "βεβαίως υπάρχουν", φέρνοντας ως παράδειγμα την κινητοποίηση των κρατικών υπηρεσιών στις παραλίες να δουν για άστεγους ενώ "τελικά δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα".

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού, Λευτέρης Περικλ,ή είπε ότι "έγινε ένα κακό. Πρέπει τις αδυναμίες ή τις ελλείψεις ή τις παραλείψεις ή ό,τι λεν κάποιοι ότι υπήρχε, να τις δει το κράτος και σε συνεργασία μαζί μας, που έχουμε καταγράψει κάποια πράγματα, θα τα δούμε ύστερα".

Πρόσθεσε ότι η μεγάλη έγνοια είναι το αύριο. "Εξαγγέλθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία θεωρούμε εμείς, ως κοινότητες ότι είναι καλά. Θα τα παρακολουθούμε. Η έγνοια μας είναι να υλοποιηθούν άμεσα", είπε, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής η ταχύτητα υλοποίησης είναι καλή. "Εάν εκεί και όπου αντιληφθούμε ότι κάποια στραβώνουν, είτε με το πέρασμα λίγων ημερών, είτε σε γραφειοκρατία, πάλι εδώ είμαστε", ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι κοινότητες έχουν άμεση επικοινωνία με τον Επίτροπο.

Ευχαρίστησε τις δημόσιες υπηρεσίες και είπε ότι κάποιες ελλείψεις ή παραλείψεις που εντοπίστηκαν θα συζητηθούν κατ’ ιδίαν. "Ο άστεγος θα στεγαστεί σύντομα; τα μωρά του θα πάνε σχολείο σύντομα; Γιατί τούτοι οι άνθρωποι που κάηκαν δεν είναι εύκολο πράγμα να βρουν τη ζωή τους. Να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Να εστιάσουμε στο περιεχόμενο και όχι στο περιτύλιγμα", είπε.

Εξάλλου, πρόσθεσε ότι οι κοινοτάρχες "όπως έτρεξαν τη στιγμή των πυρκαγιών και τώρα πάλι είναι πρώτοι στο να αποκατασταθεί η στέγαση των κατοίκων τους", σε συνεργασία με τις υπηρεσίες. "Υπάρχει μια συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών Κοινοτήτων, με τα διάφορα τμήματα, το Υπουργείο Πρόνοιας, την Πολιτική Άμυνα", τους καθ' ύλην αρμόδιους για τη στέγαση, ούτως ώστε να επιλυθούν κάποια θέματα που θα προκύψουν, "γιατί όταν παραχωρήθηκαν κάποιες κατοικίες τις πρώτες μέρες, κάποια καταλύματα ίσως να είχαν κάποια άλλη υποχρέωση", ανέφερε.

