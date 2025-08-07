Ecommbx
Στα κατεχόμενα Βρετανός βουλευτής – Για «πολύ μεγάλης αξίας» επίσκεψη μιλά ο Τατάρ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα κατεχόμενα Βρετανός βουλευτής – Για «πολύ μεγάλης αξίας» επίσκεψη μιλά ο Τατάρ

 07.08.2025 - 16:04
Στα κατεχόμενα Βρετανός βουλευτής – Για «πολύ μεγάλης αξίας» επίσκεψη μιλά ο Τατάρ

«Πολύ μεγάλης αξίας» χαρακτήρισε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, την επίσκεψη στα κατεχόμενα απευθείας από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, του Βρετανού Βουλευτή στην περιοχή Rusholme του Μάντσεστερ και Εμπορικού Πρέσβη της Τουρκίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Afzal Khan.

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο Τατάρ είχε συνάντηση με τον Βρετανό Βουλευτή και τη σύζυγό του στο «προεδρικό». Τους συνόδευε ο Τ/κ επιχειρηματίας στο Λονδίνο, Ζιγιά Εμίρ.

Ο κ. Τατάρ του είπε ότι η «χώρα» βρίσκεται σε μια κρίσιμη περιοχή, σε απόσταση 100 χιλιομέτρων από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τη Γάζα. Στο παρελθόν, πρόσθεσε, βίωσαν πολλά προβλήματα, όμως ζουν "με ειρήνη και ασφάλεια εδώ και 51 χρόνια χάρη στην παρουσία του τουρκικού στρατού".

Συζητήθηκε πολλές φορές στο παρελθόν η ομοσπονδιακή λύση όμως οι Ελληνοκύπριοι, που είναι αριθμητικά περισσότεροι, θα μπορούσαν να αφομοιώσουν τους Τουρκοκύπριους ως μειονότητα, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ και ανέφερε πως για τον λόγο αυτό οι Τουρκοκύπριοι επέμειναν στο θέμα της ισότητας.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, δεν είχε μακρά διάρκεια ζωής και η "καλύτερη λύση είναι τα δύο κράτη". «Ενόσω οι εγγυήτριες δυνάμεις εξασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλειά μας, μπορούμε να πετύχουμε», επεσήμανε.

Ο κ. Khan εξέφρασε ικανοποίηση για την επίσκεψη, σημειώνοντας ότι τον παρότρυναν να επισκεφθεί την Κύπρο πολλοί φίλοι του Κύπριοι που ζουν στο Μάντσεστερ.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα στην περιοχή, ανέφερε ότι ο κόσμος βίωσε πάρα πολύ πόνο και υπάρχει πολλή αβεβαιότητα. Ο πόλεμος, πρόσθεσε, ποτέ δεν αποτελεί απάντηση κι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μιλάνε και να ζουν ειρηνικά οι άνθρωποι.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

 07.08.2025 - 15:55

 07.08.2025 - 15:55
Πούτιν: «Βολικό» μέρος τα Εμιράτα για τη συνάντηση με τον Τραμπ

 07.08.2025 - 16:19

 07.08.2025 - 16:19
Αυτοψία στο "σημείο μηδέν", στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της Μαλλιάς, άρχισαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποιοι έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο μήνα.

