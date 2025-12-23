Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επανέρχεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της για GSI»

 23.12.2025 - 17:15
Επανέρχεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος - «Η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της για GSI»

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο, εάν δεν προχωρήσει ο GSI, ανέφερε σε σημερινή του γραπτή δήλωση ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, καλώντας παράλληλα την Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της για το ζήτημα.

Όπως σημειώνει, το ΔΗΚΟ χαιρετίζει την προοπτική μιας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου.

«Ελπίζουμε όμως όλοι να αντιλαμβάνονται πως δεν μπορεί να προχωρήσει μια τέτοια συνεργασία στο ενεργειακό επίπεδο, εάν δεν προχωρήσει ο GSI. Είναι για αυτό που οφείλουμε να καταγράψουμε την ανησυχία μας για τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έχει πει πως θέλει “επικαιροποίηση της μελέτης" για το GSI, επειδή "έχουν διαφοροποιηθεί τα γεωπολιτικά δεδομένα”», επισημαίνει ακολούθως.

«Επιτέλους η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον GSI. Μέχρι χθες ο Υπουργός Οικονομικών μας έλεγε ότι το έργο “δεν είναι βιώσιμο”. Τώρα μας λέει ότι “έχουν διαφοροποιηθεί τα γεωπολιτικά δεδομένα”. Ποια γεωπολιτικά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί; Τι έχει αλλάξει;», αναφέρει περαιτέρω.

Προσθέτει πως θέση του ΔΗΚΟ παραμένει πως «το GSI πρέπει να γίνει ανεξαρτήτως του αν αντιδρά η Τουρκία», καθώς θεωρεί πως «από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE και ζητά ανταλλάγματα από την ΕΕ και από τη στιγμή που η ΕΕ χρηματοδοτεί αυτό το έργο, προσφέρεται η ευκαιρία για την υλοποίηση του».

«Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη πρέπει να αφήσει τις αντιφάσεις και τις αμφιταλαντεύσεις και χωρίς καθυστέρηση να προχωρήσει με το έργο. Οι Κύπριοι καταναλωτές δικαιούνται φθηνό ρεύμα. Η Κύπρος δικαιούται να βγει από την ενεργειακή της απομόνωση. Το GSI πρέπει να γίνει», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

