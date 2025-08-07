Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠούτιν: «Βολικό» μέρος τα Εμιράτα για τη συνάντηση με τον Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: «Βολικό» μέρος τα Εμιράτα για τη συνάντηση με τον Τραμπ

 07.08.2025 - 16:19
Πούτιν: «Βολικό» μέρος τα Εμιράτα για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ουδέτερο έδαφος και συγκεκριμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Κρεμλίνο.

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Νομίζω πως θα αποφασίσουμε, αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι μία από τις κατάλληλες, αρκετά κατάλληλες τοποθεσίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

«Τίποτα κατά του Ζελένσκι», αλλά «δεν υπάρχουν οι συνθήκες»

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο υπογράμμισε πως οι απαραίτητες συνθήκες για κάτι τέτοιο «παραμένουν πολύ μακριά».

«Γενικά δεν έχω τίποτα εναντίον μιας τέτοιας συνάντησης. Όμως για να γίνει, πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις – και προς το παρόν δεν υπάρχουν», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στον απευθείας διάλογο.

Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών των δύο χωρών τις επόμενες ημέρες.

Τα μέρη έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν τη συνάντηση - η επόμενη εβδομάδα είναι η ημερομηνία-στόχος, αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβεν Γουίτκοφ πρότεινε την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι σε μια συνάντηση την Τετάρτη, αλλά η Μόσχα δεν έκανε κανένα σχόλιο, εξήγησε ο Ουσάκοφ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ρουθ Κεσισιάν - Από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής
ΑΛΣ Ομόνοια: Ο Αδάμος Ευσταθίου απαντά στους «προστάτες» των Ισραηλινών
Γυναίκα επισκέφτηκε «καταφύγιο οργασμού» και αποκάλυψε όλα όσα συμβαίνουν εκεί: Κοστίζει 15.000 δολάρια για κάθε επισκέπτη
Βίντεο - «Αυτό είναι το σπίτι της κ.Άντρης»: Το έχασε στη φωτιά - Εθελοντές πήγαν και τα γκρέμισαν όλα για να δώσουν ξανά ζωή
Μητέρα μονογονιός στη Λευκωσία ζει σε ακατάλληλες συνθήκες – Χρειάζεται τρόφιμα και καναπέ-κρεβάτι
Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στα κατεχόμενα Βρετανός βουλευτής – Για «πολύ μεγάλης αξίας» επίσκεψη μιλά ο Τατάρ

 07.08.2025 - 16:04
Επόμενο άρθρο

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

 07.08.2025 - 16:21
Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Αυτοψία στο "σημείο μηδέν", στην περιοχή από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, δυτικά της Μαλλιάς, άρχισαν οι Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποιοι έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, για να διερευνήσουν τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό τον περασμένο μήνα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

Στο «σημείο μηδέν» οι εμπειρογνώμονες ΗΠΑ: Αρχισαν αυτοψία στη Μαλλιά - «Στόχος να δώσουν απαντήσεις»

  •  07.08.2025 - 16:21
«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

«Δεν θα μείνει τίποτα πίσω» – Δεσμεύσεις και αυτοψία Ιωάννου στις πυρόπληκτες κοινότητες - Αύριο ξεκινούν οι αποζημιώσεις

  •  07.08.2025 - 13:19
Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

Δρ Καραγιάννης για τσικουνγκούνια: «Δεν υπάρχει θεραπεία» - Πόσο κίνδυνο διατρέχει η Κύπρος

  •  07.08.2025 - 15:52
Νέους δασμούς έως και 250% στα εισαγόμενα φάρμακα εξαγγέλλει ο Τραμπ

Νέους δασμούς έως και 250% στα εισαγόμενα φάρμακα εξαγγέλλει ο Τραμπ

  •  07.08.2025 - 15:28
Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

Φονικές πυρκαγιές: Συνολικά 157 άνθρωποι χρειάζονται άμεση στέγαση - «Θα έχουν μόνιμα καταλύματα για όσο χρειαστεί»

  •  07.08.2025 - 15:55
Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

Καθοριστική παρέμβαση Ανδρέα Αποστόλου – Ανοίγει θέση για ειδικό λειτουργό για στήριξη οικογενειών που λαμβάνουν θεραπεία στη Γαλλία

  •  07.08.2025 - 12:17
Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ρουθ Κεσισιάν - Από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Ρουθ Κεσισιάν - Από τις πιο φωτεινές μορφές της κυπριακής πολιτιστικής ζωής

  •  07.08.2025 - 15:02
VIDEO - Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

VIDEO - Οι γιαγιάδες της Κρήτης επιστρέφουν: Viral το νέο επεισόδιο του «Καλοκαίρι Στο Νότο»

  •  07.08.2025 - 12:57

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα