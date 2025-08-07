Πούτιν: «Βολικό» μέρος τα Εμιράτα για τη συνάντηση με τον Τραμπ

«Έχουμε πολλούς φίλους που είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν να οργανώσουμε μια τέτοια συνάντηση. Ένας από αυτούς είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Νομίζω πως θα αποφασίσουμε, αλλά αυτή θα μπορούσε να είναι μία από τις κατάλληλες, αρκετά κατάλληλες τοποθεσίες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

«Τίποτα κατά του Ζελένσκι», αλλά «δεν υπάρχουν οι συνθήκες»

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα με το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο υπογράμμισε πως οι απαραίτητες συνθήκες για κάτι τέτοιο «παραμένουν πολύ μακριά».

«Γενικά δεν έχω τίποτα εναντίον μιας τέτοιας συνάντησης. Όμως για να γίνει, πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις – και προς το παρόν δεν υπάρχουν», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι εντάσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στον απευθείας διάλογο.

Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ ανακοίνωσε ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν μια σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών των δύο χωρών τις επόμενες ημέρες.

Τα μέρη έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν τη συνάντηση - η επόμενη εβδομάδα είναι η ημερομηνία-στόχος, αλλά είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πόσες ημέρες θα διαρκέσουν οι προετοιμασίες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβεν Γουίτκοφ πρότεινε την ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ Πούτιν, Τραμπ και Ζελένσκι σε μια συνάντηση την Τετάρτη, αλλά η Μόσχα δεν έκανε κανένα σχόλιο, εξήγησε ο Ουσάκοφ.