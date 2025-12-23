Αποκάλυψη Φυτιρή: «Αποποιούμαι εφ΄όρου ζωής την Υπουργική Σύνταξη και το εφάπαξ»

Με αυτή την κίνηση, που βασίζεται σε αρχές θεσμικής ευθύνης και ηθικής συνέπειας, ο Υπουργός στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα αφοσίωσης στην υπηρεσία της χώρας και στην προστασία της κοινωνίας.

Αυτούσια η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης:



Με στόχο την αποτροπή διάδοσης ανακριβών σχολίων, σχετικά με την αποποίηση της σύνταξης μου, θα ήθελα να αναφέρω δημοσίως, ότι έχω υποβάλει επίσημα και γραπτώς προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή δήλωση οριστικής και πλήρους αποποίησης της δια βίου υπουργικής σύνταξης καθώς και του προβλεπόμενου εφάπαξ. Η απόφασή μου αυτή εδράζεται σε αρχές θεσμικής ευθύνης και ηθικής συνέπειας. Αποποιούμαι κάθε προνόμιο που απορρέει από την άσκηση της Υπουργικής ιδιότητας και διατηρώ αποκλειστικά τα δικαιώματα που απορρέουν από την τεσσαρακονταετή υπηρεσία μου στην Εθνική Φρουρά.

Σημειώνεται ότι αυτά που αποποιούμαι αντιστοιχούν σε ποσό περίπου πέντε φορές μεγαλύτερο από το συνολικό που θα εξοικονομούσε το κράτος από μια προσωρινή, διετή αναστολή της σύνταξης που λαμβάνω σήμερα.

Για να υπηρετήσω τη χώρα, εγκατέλειψα τον ιδιωτικό τομέα (όπου οι απολαβές μου ήταν πολύ περισσότερες) και έχω αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο. Όμως με πλήρη αφοσίωση ,πείσμα και θέληση μακριά από μικροσκοπιμότητες θα κάνω τα πάντα για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της κοινωνίας για ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλη την Κύπρο.